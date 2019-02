Auto ESA spustily online kampaň s Genzerem

Užij si to po svém! To je claim nové komunikační kampaně Auto ESA, která v online prostředí odstartovala začátkem února. Jasně identifikuje její celkové vyznění; vůz by neměl být vnímán jako pouhý dopravní prostředek, ale jako rovnocenný parťák. Zábavné vyznění podtrhuje Richard Genzer jakožto aktér spotů.

"Prozatím máme pro online komunikaci kampaně "ESA z ESA aneb Užij si to po svém!" plánováno 8 spotů, které vyjma Richarda v hlavní roli spojuje samozřejmě automobil. Vůz, který oceníme v rozmanitých životních situacích, kdy může naše auto vytáhnout pomyslné eso z rukávu potřebné pro daný moment," nastiňuje záměr Filip Kučera, marketingový ředitel společnosti Auto ESA. Užít si to s autem po svém mohou klienti Auto ESA od nákupu až po relax, kdy se svým novým vozem vyrazí třeba opékat buřty.

"Zábavu a pohodu našim zákazníkům nenabízíme pouze ve video obsahu, ale i prostřednictvím řady soutěží, které budou probíhat v různých podobách po celou dobu kampaně," upřesňuje Kučera. Na micrositě www.esazesa.cz či na facebokovém profilu ESA z ESA tak mohou fanoušci soutěži například o plnou nádrž pohonných hmot či roční dálniční známku.

Jednou z možností, jak se přidat mezi ESA a užit si to po svém jako Genzer, je rovněž soutěž o účinkování v dalším ze spotů. Vítěz se přidá ke Genzerovi a stane se hercem vystupujícím v dalších videích. "Podrobnosti naší herecké výzvy jsou uvedeny na webu esazesa.cz, času mají případní zájemci dostatek, natáčení plánujeme na květen," láká potenciální talenty Filip Kučera.