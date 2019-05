Opel představil stěžejní mode. Odhalil novou Corsu

Pro značku Opel bude letos Corsa nejdůležitějším nově uvedeným modelem. Jedná se už o šestou generaci tohoto malého vozu, její představení ale bude spojeno s dalším krokem k elektromobilitě značky, a to rozšířením o čistě elektrický model.

Miliony prodaných kusů a 37 let

Generace I měla premiéru v roce 1982 a od té doby se zařadila ke stálicím mezi modely Opel. Automobilka uvádí, že od počátku prodejů má na svém kontě víc než 13,6 milionu vyrobených vozů. Plně elektrická verze je ale něčím zcela novým, i když Opel není v tomto směru bez zkušeností. Vzpomeňme třeba model Ampera, který přišel na trh v roce 2011 spolu se svým dvojčetem Chevrolet Volt. Nejednalo se sice o jednoznačný elektromobil, protože vůz měl i spalovací motor, nebyl to ale ani klasický hybrid. Tato cesta ale v nové Corse nepokračuje, ta bude k dispozici s benzínovým nebo naftovým spalovacím motorem, a trojici doplní čistě elektrický vůz, v němž se technologicky jistě odrazí koncernová příbuznost s Peugeotem 208.

Dojezd až 330 km

Pozornost se samozřejmě upírá právě k elektromobilu, protože v této oblasti se nyní výrobci vozů extrémně angažují. Podle oficiálních zpráv má být dojezd vozu s 50 kWh baterií až 330 kilometrů podle metodiky WLTP, i když se zatím jedná o předběžný údaj. Akumulátor se má dobít na 80 procent kapacity (což je parametr používaný nejčastěji pro srovnání rychlosti dobíjení napříč automobilovými značkami) za 30 minut. Dá se dobíjet jak v běžné domácí síti, tak nástěnnými nabíječkami i rychlonabíjecími stanicemi ve veřejné síti. Už nyní Opel uvádí, že na baterie bude poskytována záruka osm let. Elektromotor o výkonu 100 kW rozpohybuje Corsu z nuly na stovku za 8,1 sekundy, řidič si také může zvolit režim jízdy Sport, případně komfortnější Normal, nebo také úsporný Eco, v němž má být spotřeba elektřiny nejnižší.

Malá, ale chytrá

Přestože se jedná o malý vůz, který měří na délku jen 4,06 metru (a je dokonce o 48 mm snížený oproti předchůdci), dostane s uvedením nové generace řadu sofistikovaných technologií. Corsa se dočká známých adaptivních světlometů IntelliLux LED Matrix, které se samy přizpůsobují, aby neoslnily protijedoucí řidiče, a zároveň poskytly maximální možnou míru osvětlení. Do výbavy přibyde také systém pro rozpoznávání dopravních značek, varování před čelní kolizí nebo vozidly v mrtvém úhlu, či systém ochrany boků vozu.

První vozy Opel Corsa by se měly k zákazníkům dostat ještě letos, ceny nové generace by měly být zveřejněny se spuštěním rezervačního prodejního systému.