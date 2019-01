Babiš zakončí svou cestu po Indii. Setká se s prezidentem

Premiér Andrej Babiš uzavře svou týdenní cestu po zemích jižní Asie. V indickém Dillí se setká s prezidentem Rámem Náthem Kóvindem, ještě předtím se v Puné zúčastní slavnostního otevření výrobny plastových povlaků české společnosti Technicoat a nového vývojového centra závodu Volkswagen Group/Škoda Auto India. Vystoupí také před studenty na univerzitě v Puné.

Babiš s Kóvindem se setkají podruhé za pět měsíců, v září se viděli při návštěvě indického prezidenta v Praze. Jednali spolu tehdy o možnostech posílení ekonomické spolupráce mezi Českem a Indii. Dalšími tématy jednání byla spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti nebo možnost přímého leteckého spojení mezi Prahou a Dillí.

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková s premiérem Andrejem Babišem na pracovní cestě po Asii podpořili aktivity českých firem v regionu, cílem bylo mimo jiné napomoci diverzifikaci českého vývozu. https://t.co/NOiAlus8SW👍 pic.twitter.com/iFDzplqp2J - MPO ČR (@mpo_tweetuje) January 18, 2019

Společnost Technicoat z Plané u Českých Budějovic do továrny v Indii investovala asi dva miliony eur (51 milionů Kč) a zatím zaměstná do 20 lidí. Firma chce být blízko zákazníkům, vyrábějícím zařízení pro ropný těžební průmysl. Škoda je v rámci projektu INDIA 2.0 odpovědná za modelovou ofenzívu celého koncernu Volkswagen na indickém trhu. První vůz by měla představit v roce 2020.

Babiš sobotním programem zakončí svou týdenní cestu, při které postupně navštívil Singapur, Thajsko a Indii. Ve všech zemích se zaměřoval především na obchod.