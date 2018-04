Do Česka přiletěla delegace z čínské CITIC GROUP, může investovat miliardy

Vrcholní manažeři čínského státního konglomerátu CITIC Group v úterní podvečer přiletěli do Prahy. Návštěva vzbuzuje velká očekávání. Delegaci přijme osobně i prezident Miloš Zeman.

To, že prezident delegaci přijme, potvrdil jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Podle dosavadních spekulací by se CITIC GROUP mohla stát mimo jiné i akcionářem skupiny CEFC Europe, jež už v Česku podniká a Českou republiku si zvolila jako ústředí pro své evropské aktivity.

Podle dřívějšího prohlášení zástupce CEFC pro Evropu Jaroslava Tvrdíka zveřejněném na sociální sítí Twitter obě společnosti zakládají společnou firmu v Hongkongu. CEFC China v ní bude vlastnit 51 procent, CITIC 49 procent majetku. CEFC China vkládá do nově vzniklé společnosti všechny české projekty. CITIC GROUP pak v odpovídající výši finanční prostředky.

Součástí delegace je přímo předseda představenstva CITIC Chang Zhenming. Ten je v Číně považován za jednoho z nejúspěšnějších manažerů. Vystudoval prestižní univerzitu Tsinghua, profesní titul získal v USA, kde také po tři roky řídil generální zastoupení CITIC Group.

Dalším členem delegace je předseda představenstva společnosti Sinobo Group Zhou Jinhui. Sinobo je soukromou společností, která patří k největším čínským developerům a rozsáhle se angažuje v mezinárodní sportovní výměně. Sinobo majoritně vlastní pekingský fotbalový klub Peking Sinobo Guoan, který by měl být partnerem Slavie Praha. Peking Sinobo Guoan je nejstarší a nejúspěšnější čínský profesionální klub.

Sbližování s čínským finančním sektorem v minulosti potvrdil hradní kancléř Vratislav Mynář. Ten po svém návratu z cesty do Číny v polovině března uvedl, že v příštích týdnech se zástupci čínského kapitálu vydají do Česka a budou se zde chtít setkat s lidmi, kteří stojí za společnými česko-čínskými projekty. Na základě jejich zájmu by se v srpnu či v září mělo konat další česko-čínské podnikatelské fórum.

O CITIC Group

Společnost založená v roce 1979 jako vzorová firma tržních reforem. CITIC Group je veřejně obchodovatelná společnost na hongkongské a šanghajské burze. Spravuje aktiva ve výši přes dvacet bilionů českých korun. Tvoří ji více než 5200 firem s více než 300 tisíci zaměstnanci. Činnost společnosti zahrnuje širokou škálu finančních i nefinančních oblastí. Firma působí ve více než 130 zemích světa a regionech, z se nichž více než dvacet se řadí k zemím ležícím podél iniciativy "One belt, One road".

Finanční sektor společnosti CITIC poskytuje společnostem a zejména projektům iniciativy "One belt, One road" řadu finančních služeb, které zahrnují podporu v podobě úvěrů, finančních nástrojů, financování, investičního zprostředkování aj. Průmyslové podniky CITIC se aktivně podílejí na zahraniční projektové výstavbě, inženýrských projektech na zakázku, vývozu špičkových zařízení, přímých investicích, službách v oblasti provozu a managementu. V těchto oblastech již dosáhly řady významných úspěchů.

Mezi dceřiné společnosti ve finančním sektoru patří China CITIC Bank a CITIC Securities. V nefinančním pak CITIC Mining International, CITIC Construction, CITIC Resources, CITIC Telecom International Holdings Limited nebo CITIC Pacific.