Rohlík.cz zavádí doručení nákupu do výdejních chladicích boxů

Internetový supermarket s potravinami Rohlík.cz zavádí nový způsob doručení nákupu do výdejních chladicích boxů. Zákazníci si do tzv. Rohlík Pointů mohou nechat doručit menší nákupy. Společnost chce nová výdejní místa dostat do všech velkých kancelářských center v Praze a v Brně. V příštím roce jich má být přes sto.

Konkurenční Košík.cz připravuje na příští rok podobné řešení.

"Od této chvíle si naši zákazníci mohou u nás vyřídit také malé a rychlé nákupy, které tvoří většinu cest do obchodů. Pomocí Rohlík Pointů chceme v budoucnosti vytvořit širokou výdejní síť pro tyto potřeby," uvedl zakladatel společnosti Rohlík.cz Tomáš Čupr.

Boxy měří kolem dvou metrů a jsou rozděleny na nechlazenou a chlazenou část, ve které je mrazák. Výdejní boxy se odemykají unikátním PIN kódem a tašky budou označeny štítkem se jménem zákazníka.

Nyní Rohlík Pointy, v rámci testování, jsou v Praze v několika kancelářských budovách, například v karlínském Meteoru, budově O2 či office centru Anděl Park. Do budoucna by se mohly objevit i v bytových komplexech či na veřejných prostranstvích.

Minimální částka jedné objednávky je 300 korun, doprava je zdarma. "Tohle je naší dlouhodobou vizí. Našli jsme způsob, jak doručovat lidem také malé nákupy. Zákazníci si už u nás navykli na to, že jim naši kurýři přivezou až domů větší množství plných tašek. Pomocí Rohlík Pointů si u nás konečně také vyřídí menší nákup, který si můžou vyzvednout do dvou hodin od objednání," dodal Čupr.

E-shop obchodního řetězce Tesco umožňuje kromě rozvozu domů vyzvednutí zboží na prodejně. Také konkurenční Košík.cz nabízí standardní způsob doručení nákupu - tedy na vybranou adresu v konkrétní čas - a na příští rok chystá novinku. "Připravujeme na příští rok pro velká města vlastní řešení. To by našim zákazníkům mělo přinést zajímavou alternativu k domácímu doručování," uvedl generální ředitel Košík.cz Tomáš Jeřábek.

Podobný koncept jako nyní Rohlik.cz nabízí na trhu například e-shop Alza.cz, kde je možné si vyzvednout objednané zboží v některém z tzv. Alzaboxů, jde ale o spotřební zboží, nikoli potraviny.