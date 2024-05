ČR získala z rozpočtu EU více, než do něj vložila

Vybrané údaje o výdajích ČR do unijního rozpočtu a o příjmech ČR z unijního rozpočtu k 20. výročí (1. května 2004) vstupu ČR do Evropské unie (EU):

- Od vstupu do EU v květnu 2004 do konce loňského roku Česko zaplatilo podle údajů ministerstva financí do evropského rozpočtu celkem 876,6 miliardy korun. Příjmy za stejné období byly dva biliony korun. Celková čistá pozice za dobu členství v unii tak činí 1,12 bilionu.

- Největší část příjmů, 44 procent, tvořily peníze ze strukturálních fondů určené na podporu hospodářsky slabších regionů. Do zemědělství mířila čtvrtina evropských peněz vyplacených za dvacetileté členství, pětinu pak Česko čerpalo z fondu soudržnosti, který podporuje hospodářsky slabší státy EU. V posledních třech letech je významným zdrojem příjmů i Evropský plán na podporu oživení NextGeneration EU (NGEU).

- Loni Česká republika dostala z rozpočtu Evropské unie o 89,5 miliardy korun víc, než do něj odvedla. Loňská čistá pozice Česka vůči EU byla nejlepší za posledních osm let. Vyšší čisté příjmy z unie vykázala země naposledy v roce 2015, kdy byla čistá pozice 150 miliard korun.

- Rozpočet EU je každoročně navrhován Evropskou komisí a schvalován tzv. rozpočtovou autoritou, tedy Radou EU a Evropským parlamentem. Musí být vždy sestaven jako vyrovnaný, příjmy se tedy musí rovnat výdajům. Na letošní rok byl rozpočet EU stanoven na 189,4 miliardy eur (asi 4,5 bilionu Kč). Největší část rozpočtového balíku má jako každoročně padnout na zemědělské dotace, na něž komise vyčlenila 53,8 miliardy eur. Do strukturálních fondů, které jsou určené pro méně rozvinuté země a regiony, poputuje 47,9 miliardy eur. Na rozvojovou a sousedskou pomoc hodlá komise vyčlenit 15,8 miliardy eur, do výzkumného programu Horizont zamíří 12,8 miliardy eur, na strategické investice 4,6 miliardy eur.

- Mezi příjmy, které se odvádějí do rozpočtu EU, patří příspěvky členských zemí (největší příjmová položka pokrývající kolem 70 procent příjmů), dovozní cla na výrobky ze států mimo Unii, nový příspěvek z nerecyklovaných plastových obalových odpadů a pokuty uložené podnikům za porušení předpisů EU. Příspěvky jednotlivých zemí jsou určovány podle výkonu ekonomiky v procentním podílu na hrubém národním důchodu (HND). U ČR tvoří asi 1,7 procent. Stejně jako ČR byly v uplynulých letech čistými příjemci i další země, které vstoupily do EU v roce 2004 s Českem. Naopak objem odvodů nad příjmy převažuje u původních zemí EU, jako jsou Německo, Francie nebo Itálie.

- Řádný vývoj výdajů EU v mezích vlastních zdrojů vymezuje Víceletý finanční rámec (VFR). Debata o VFR EU na období 2021-2027 byla zahájena krátce poté, co Evropská komise v květnu 2018 předložila balíček legislativních a nelegislativních návrhů. V průběhu vyjednávání však vypukla pandemie koronaviru, která způsobila hospodářskou krizi a EK svůj návrh na VFR poté přepracovala. Spolu s upraveným návrhem VFR 2021-2027 ve výši 1,1 miliardy eur přišla také s plánem na podporu oživení evropského hospodářství, tzv. Nástrojem EU příští generace (Next Generation EU, NGEU), na který bylo vyčleněno 750 miliard eur.

Vývoj tzv. čisté pozice (rozdíly mezi příjmy z EU a odvody do ní, v posledních třech letech včetně včetně NGEU) u ČR:

Rok mld. Kč 2004 7,3 2005 2,0 2006 6,9 2007 15,2 2008 23,8 2009 42,3 2010 47,9 2011 30,8 2012 73,8 2013 84,8 2014 75,3 2015 150,0 2016 80,6 2017 56 2018 44,7 2019 70,0 2020 84,4 2021 88,4 2022 61,2 2023 89,5

zdroj: ministerstvo financí