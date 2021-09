Mototechna letos již prodala přes 8 000 zánovních aut, o 13% více než vloni

Je tomu již devět let, co se skupina AURES Holdings rozhodla obnovit značku Mototechna pro prodej zánovních vozů. Od roku 2012 prodala v České republice a na Slovensku již 78 300 těchto automobilů, a to především díky tomu, že jsou ihned k dispozici a až o 40 % levnější než auta nová. Letos jen za prvních osm měsíců roku prodala přes 8 000 zánovních vozů, což je o 13 % více než vloni a o 35 % více než před pěti lety. Kvůli pozastavení výroby nových aut je již nyní zánovních automobilů nedostatek, a to i přesto, že zájem o ně stále roste.

"Pandemie výrazně proměnila trh ojetých automobilů, což se týká významně právě zánovních automobilů. Nové automobily se potýkají stále s výpadky ve výrobě, proto jsou zánovní automobily, které jsou k dispozici ihned, vhodnou alternativou, pokud nechce zákazník čekat na nový vůz několik měsíců. Poptávka po zánovních automobilech je daleko větší než nabídka na trhu. I přesto si stále držíme velmi pestrou a širokou paletu modelů a značek na trhu. V České republice zákazníci mohou vybírat až z 1 400 aut, na Slovensku z téměř pěti stovek," uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva skupiny AURES Holdings, kam Mototechna patří.

Mototechna prodala za dobu devíti let od svého obnovení v České republice a na Slovensku již přibližně 78 000 vozů s parametry blízkými novým vozům, ale cenou až o 40 % nižší. Nejoblíbenější značkou v československé Mototechně je Škoda, která tvoří přes 30 % všech prodejů. Dále pak Kia (11 %) a Hyundai (10 %). Nejčastěji jde o modely Škoda Fabia (10 %), Škoda Karoq (5 %) nebo Dacia Duster (4 %). Nejžádanější automobily jsou ve variantě SUV (2019 - 30 %, 2020 - 36 %, 2021 - 42 %), což potvrzuje další trend ve změně zákaznických preferencí, který je vidět u ojetých automobilů obecně. Městská SUV si stále více získávají na oblibě díky většímu zavazadlovému prostoru a komfortním vlastnostem. Hatchbacky tvoří 29 % prodaných automobilů (2019 - 37 %, 2020 - 35 %) a 17 % pak vozy kombi (2019 - 16 %, 2020 - 16 %), kde poptávka také roste, ale menším tempem. "Obecně je na trhu hlad hlavně po velkoobjemových automobilech, které mají nespočet výhod při cestování po tuzemsku. Jízda vlastním vozem je z pohledu pandemie preferovaným dopravním prostředkem," upozornila Topolová.

Zánovní automobily jsou stále nejčastěji v benzínovém provedení (82 %). Rapidně roste zájem o automatickou převodovku, kterou letos preferuje již 38 % zákazníků (2019 - 21 %, 2020 - 26 %). 12,3% aut má náhon na všechna čtyři kola (2019 - 10,5 %, 2020 - 11,9 %). Nejoblíbenějšími barvami jsou bílá (24 %) a stříbrošedá (21 %). V ČR je na třetí příčce modrá (15 %), na Slovensku červená (14 %).

TOP 10 nejprodávanějších modelů zánovných aut v české a slovenské Mototechně v roce 2021