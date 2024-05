Dělníkům na stavbě metra D zbývá prorazit tunel mezi linkami D a C

Dělníkům při stavbě metra D v úseku mezi Pankrácí a Olbrachtovou zbývá prorazit desítky metrů tunelu spojujícího trasu D s linkou C a odstavný tunel. V jedné části pak ještě dokončují ražbu tunelu do jeho finální velikosti. Ražby pak budou pokračovat rovněž ve stanicích.

Nyní stavbaři pracují na izolacích v takzvaném sekundárním ostění již vyražených objektů metra D. Hotová je stavební jáma pro budování přestupu mezi obchodním centrem a stanicí Pankrác D. ČTK to sdělil vedoucí odboru komunikace dopravního podniku (DPP) Daniel Šabík. Provoz pražského metra začal před 50 lety.

Stavba linky D z Pankráce do Písnice začala v roce 2022 právě zmíněným úsekem mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova, který vyjde na 14,5 miliardy Kč. Na něj bude navazovat část z Olbrachtovy na Nové Dvory, u kterého tendr na zhotovitele posuzuje Úřad na ochranu hospodářské soutěže.

"Vyraženy jsou téměř všechny traťové tunely mezi jmenovanými stanicemi kromě jednokolejné spojky mezi trasami D a C, kde chybí posledních asi 55 metrů, její celková délka je 468 metrů, a celého jednokolejného odstavného tunelu o délce 157 metrů. Oba tyto tunely zhotovitelé vyrazí do konce letošního srpna," uvedl Šabík.

Na konci léta stavbaři prorazí tunel ze spojky mezi linkami C a D do stanice Pankrác C, a to do místa, kde už v 70. letech vznikl výklenek pro budoucí napojení na další trasu metra. V jednom krátkém úseku nyní ještě dělníci dokončují ražby dvoukolejného mezistaničního tunelu takzvaně na plný profil.

Ražby budou pokračovat v samotných stanicích. Na Pankráci D je nyní vyraženo asi 40 procent a v Olbrachtově to je zhruba 52 procent stanice. Stavbaři již zahájili také ražby eskalátorových tunelů ze stanice Pankrác D do budovy Gemini a eskalátorový tunel ze stavební jámy u Obchodního centra Arkády, který bude sloužit pro výstup ze stanice přímo do obchodního centra. "Po dvou letech výstavby metra D je vyraženo 2340 metrů tunelů a štol. Objem ražeb činí 70 procent z celkového objemu," uvedl Šabík.

Dělníci dělají izolace a sekundární ostění vyražených objektů. Jako první ho dokončili v tunelu strojovny vzduchotechniky mezi stanicemi Pankrác D a Olbrachtova. V levém traťovém tunelu a navazující části staničního tunelu stanice Olbrachtova, pouze po propojku Sever, je vybetonovaná kompletně spodní klenba. Ve stanici Olbrachtova je v levém staničním tunelu hotovo 36 z 213 metrů dlouhé horní klenby.

"Práce na povrchu jsou nejvíce viditelné před OC Arkády, kde je hotova stavební jáma pro budování přestupu mezi obchodním centrem a stanicí Pankrác D. V těsné blízkosti se hloubí jáma pro přestup mezi linkami C a D," uvedl Šabík. Na staveništi stanice Olbrachtova v ulici Na Strži stavbaři nyní hloubí stavební jámy pro jižní a severní vestibul, odkud letos začnou ražby eskalátorových tunelů.