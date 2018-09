Obchodní dohoda s USA je na dosah, řekla kanadská ministryně

Kanadská ministryně zahraničí Chrystia Freelandová vyjádřila důvěru, že Kanada by mohla dojednat se Spojenými státy novou Severoamerickou dohodu o volném obchodu (NAFTA), pokud bude dobrá vůle a flexibilita na všech stranách. Freelandová vede jednání za kanadskou stranu. V pátek rozhovory mezi USA a Kanadou skončily neúspěšně, obnoveny mají být příští týden ve středu.

Součástí NAFTA je kromě Kanady a USA také Mexiko. Změna obchodní dohody byla jedním z klíčových volebních slibů nynějšího amerického prezidenta Donalda Trumpa. Strany vedou jednání o změně dohody více než rok. V pondělí však USA a Mexiko oznámily, že se spolu dohodly na znění nové dohody s tím, že pokud bude mít Kanada zájem, může se k dohodě připojit.

"Pokračujeme velmi tvrdě v práci a děláme pokrok. Ale ještě nejsme u cíle," řekl Freelandová novinářům poté, co několik dní trvající rozhovory skončily bez dohody. "Víme, že dohoda, která bude vítězstvím pro všechny tři strany, je na dosah. S dobrou vůlí a flexibilitou na všech stranách vím, že se to může podařit."

Hlavními problémy jsou americký požadavek na větší napojení na kanadský mlékárenský trh, který je nyní velmi uzavřený, a požadavek Kanady, aby byl zachován současný systém řešení sporů. Washington chce tento systém zrušit.

Americký prezident Trump již na počátku minulého týdne řekl, že hodlá v pátek informovat Kongres o záměru podepsat do 90 dnů s Mexikem bilaterální obchodní dohodu, která má nahradit NAFTA. Vyzval Kanadu, pokud má zájem se připojit, aby jednání dokončila do pátku. To se nepodařilo.

Trump pospíchal s oznámením Kongresu, protože chce, aby dohodu mohl podepsat ještě současný mexický prezident Enrique Peňa Nieto, kterému končí funkční období 1. prosince. Text dohody s Mexikem zatím není známý, protože podle pravidel USA smí být zveřejněn až za 30 dní od oznámení.

Případnou obchodní dohodu musí schválit Kongres. Než americká vláda začala před rokem jednat o nové dohodě NAFTA, informovala Kongres, že zahájila jednání s Kanadou a Mexikem. To vyvolává otázku, zda je vláda nyní oprávněná uzavřít dohodu jen s jednou z těchto zemí. Kongres by tak mohl odmítnout schválit dohodu, jejíž součástí Kanada není.

Také nový mexický prezident Andrés Manuel López Obrador prohlásil, že má zájem, aby se dohody účastnila i Kanada. Někteří analytici se také domnívají, že pro Mexiko by bylo obtížné prosadit "Trumpovu dohodu" doma, pokud by Kanada nesouhlasila s tím, že je to dobrá dohoda.