Obchodní dohoda zanechává stopy nejistoty

Pondělní prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa o vítězství v dosažení předběžné dohody s Mexikem o nahrazení Severoamerické dohody o volném obchodu (NAFTA) vyvolává stále množství otázek. Může Kanada, třetí členská země v NAFTA a druhý největší obchodní partner USA, být přemluvena či přinucena zúčastnit se nové dohody? Pokud ne, je právně nebo politicky proveditelné, aby Trump dosáhl náhradní obchodní dohody jen s Mexikem? A ohrozí změny dohodnuté ve 24 let staré dohodě NAFTA provoz amerických a zahraničních firem, které si vytvořily sofistikované dodavatelské řetězce v rámci všech tří zemí? ptá se agentura AP.

"Je stále mnoho otázek, na které je třeba odpovědět," říká bývalý kanadský ministr spravedlnosti, obrany a zahraničí Peter MacKay, který je teď partnerem v právnické společnosti Baker McKenzie.

Trump bez váhání prohlásil, že dohoda je triumfem. Upozornil na pondělní růst akciového trhu, který podpořil částečně zřejmý průlom v jednání s Mexikem. "Právě jsme podepsali obchodní dohodu s Mexikem. Je to skvělá dohoda pro každého," řekl Trump po podpisu. "Je to dohoda, o které mnoho lidí říkalo, že ji není možné udělat."

Trump naznačil, že Kanada by součástí nové dohody být nemusela. Řekl, že chce přepracovanou dohodu nazvat obchodní dohodou mezi Spojeným státy a Mexikem, protože NAFTA získala pověst špatné dohody pro americké zaměstnance. Nejprve však chce dát Kanadě šanci, aby se mohla vrátit, pokud bude mít zájem o poctivé jednání. Aby zvýšil tlak na Ottawu, aby souhlasila s jeho podmínkami, pohrozil, že zavede nová cla na dovoz aut z Kanady.

Na setkání s novináři ekonomický poradce Bílého domu Larry Kudlow Kanadu požádal, aby přišla k jednacímu stolu. "Pojďme udělat skvělou dohodu, jakou jsme právě udělali s Mexikem," řekl Kudlow. "Pokud ne, Spojené státy možná budou muset přijmout opatření."

Kanadská vyjednavačka k dohodě NAFTA ministryně zahraničí Chrystia Freelandová zkrátila cestu do Evropy a v úterý odletí do Washingtonu, aby se tam pokusila obnovit rozhovory. Její mluvčí Adam Austen však uvedl, že Kanada podepíše jen takovou dohodu, která bude dobrá pro Kanadu a pro její střední třídu.

Kritici odmítají možnost, že by se Kanada severoamerické obchodní dohody neúčastnila, částečně kvůli rizikům, která by to mohlo způsobit firmám podílejícím se na zahraničním obchodu. Mnoho výrobců si totiž vybudovalo životně důležité dodavatelské procesy, které jsou závislé na volném překračování hranic všech tří zemí NAFTA. Pohyb obrovského objemu zboží mezi těmito třemi zeměmi a integrace činností jsou nezbytné pro uzavření třístranné dohody, uvádí prezident Národního svazu výrobců Jay Timmons.

Trump často označoval dohodu NAFTA - uzavřenou před 24 lety - za katastrofu, která zabíjí pracovní místa v Americe. NAFTA mezi uvedenými třemi zeměmi zrušila většinu obchodních bariér. Prezident a další kritici tvrdí, že dohoda přiměla americké firmy přesunout se jižně od hranic, kde využily levnou mexickou pracovní sílu.

Předběžná dohoda s Mexikem by mohla přinést více míst ve zpracovatelském průmyslu do USA. Její dokončení je ale zatím daleko. Až bude formálně podepsána, musejí ji v každé zemi ratifikovat zákonodárci. Americký Kongres o ní nebude moci hlasovat do příštího roku. V listopadu se konají v USA volby, které by mohly ukončit kontrolu republikánů nad Sněmovnou reprezentantů. Alespoň v počátku to ale vypadá přinejmenším jako předběžné vítězství Donalda Trumpa ve vztahu s veřejností.

Než vláda začala před rokem jednat o nové dohodě NAFTA, informovala Kongres, že zahájila jednání s Kanadou a Mexikem. Takže nejnovější oznámení o dohodě vyvolává otázku: Je vláda oprávněna uzavřít dohodu jen s jednou z těchto zemí? Jeden z vládních úředníků tvrdí, že ano, někteří analytici se však domnívají, že to není jisté.

Dokonce i důležitý Trumpův spojenec Kevin Brady vyjádřil obezřetnost ohledně pondělního průlomu ve vyjednávání a řekl, že je potřeba pečlivě analyzovat detaily dohody a zkonzultovat, zda nový návrh splňuje obchodní priority stanované Kongresem. Republikánský senátor John Cornyn sice označil pondělní dohodu za pozitivní krok, dodal však, že součástí konečné dohody musí být i Kanada.

Pro udržení Kanady v regionálním obchodním bloku existují i politické důvody. Pro Mexiko by bylo obtížné prosadit "Trumpovu dohodu" doma, pokud by Kanada nesouhlasila s tím, že je to dobrá dohoda, upozornil právník Daniel Ujczo ze společnosti Dickinson Wright PLLC. Také Mexiko prohlásilo, že chce, aby Kanada byla součástí nové dohody, která nahradí smlouvu NAFTA.