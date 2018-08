Tesla kompletně Muskova? Její zakladatel zvažuje převzetí firmy

Zakladatel a generální ředitel americké společnosti Tesla Elon Musk na svém twitterovém účtu napsal, že uvažuje o převzetí firmy do soukromých rukou a stažení jejích akcií z veřejného obchodování. Signalizoval, že by za každou akcii tohoto výrobce elektromobilů nabídl 420 dolarů, což je výrazně vyšší částka, než činí jejich současná hodnota na burze. Musk uvedl, že financování transakce už má zajištěno.

Podle agentury Reuters by šlo o největší transakci svého druhu. Musk v dalších tweetech uvedl, že akcionáři by měli v rámci transakce možnost své akcie prodat, nebo zůstat podílníky i po stažení podniku z burzy. Vyjádřil přitom naději, že pro setrvání by se rozhodli všichni současní akcionáři Tesly. Muskovy výroky vedly k výraznému růstu ceny akcií podniku. Později bylo obchodování s těmito akciemi pozastaveno.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. - Elon Musk (@elonmusk) 7. srpna 2018

Nabízená cena ohodnocuje celý podnik zhruba na 72 miliard dolarů (1,6 bilionu korun). Je téměř o 23 procent vyšší než pondělní závěrečná cena akcií na burze, která Teslu ohodnocovala na zhruba 58 miliard dolarů. Po Muskově tweetu cena vystoupila až na 371,15 dolaru, proti pondělí si tak připisovala 8,5 procenta. Při přerušení obchodování činila cena 367,25 dolaru.

Tesla sice zatím nereagovala na žádost o potvrzení Muskových výroků, podle analytiků jsou ale jeho slova míněna vážně. "Domnívám se, že Tesla považuje tweety za způsob zveřejnění informací. Předpokládám, že to (Musk) myslí vážně," uvedl podle agentury Reuters analytik Chaim Siegel ze společnosti Elazar Advisors.

Musk v současnosti vlastní téměř 20 procent Tesly. Zdroj agentury Reuters dnes uvedl, že téměř pětiprocentní podíl ve firmě koupil státní investiční fond Saúdské Arábie.

Tesla vstoupila na burzu v roce 2010. Firma se dlouhodobě potýká se ztrátami, které musí pokrývat penězi od investorů. Stažením akcií z burzy by se Tesla vyhnula tomu, že účastníci finančních trhů budou její aktivity velmi podrobně zkoumat, zároveň by ale tento krok mohl omezit její přístup ke kapitálu.

"Musk nechce řídit veřejně obchodovanou společnost," prohlásil analytik Gene Munster ze společnosti Loup Ventures. Upozornil také, že vzhledem k ambicióznímu poslání Tesly je pro tuto automobilku obtížné naplňovat očekávání investorů ohledně čtvrtletních výsledků. Podle jednoho z Muskových tweetů by stažení Tesly z burzy ukončilo "negativní propagandu" ze strany investorů, kteří sázejí na pokles hodnoty jejích akcií.

Kvůli trvajícím ztrátám se v médiích opakovaně objevují spekulace ohledně možného bankrotu firmy. V letošním druhém čtvrtletí se ztráta Tesly v meziročním srovnání více než zdvojnásobila na 718 miliard dolarů. Firma však pokračovala ve zvyšování výroby i tržeb.