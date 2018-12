Traktory Zetor poputují do Ruska ve stanoveném počtu

Brněnský výrobce traktorů Zetor Tractors letos dodá do Ruska domluvený počet traktorů. Výkonný ředitel Zetoru Marian Lipovský to řekl ČTK. Potvrdil, že Zetor by měl v letech 2018 až 2022 dodat ruské firmě KEMZ celkem 6 tisíc strojů. Kolik jich má firma dodat letos, ale neupřesnil. Zetor v pondělí oznámil odborům, že do konce března propustí 260 lidí, což je asi 40 procent zaměstnanců. Důvodem jsou ekonomické potíže firmy.

Memorandum o dodávkách pro ruský trh podepsal Zetor loni v listopadu. "Mohu potvrdit, že v těchto dnech probíhá intenzivní jednání s ruským partnerem o odběrovém závazku pro příští rok. Více informací s ohledem na probíhající jednání nebudeme blíže komentovat," uvedl Lipovský. Neodpověděl na otázku, zda firma dokáže dostát tak velké zakázce po snížení počtu zaměstnanců o 40 procent.

Pro propouštění zaměstnanců a plošné snižování mezd se vedení Zetoru rozhodlo kvůli horším obchodním výsledkům v první polovině letošního roku. Vedení očekávalo, že v druhé polovině roku poptávka stoupne, to se ale nestalo. Kvůli změnám legislativy musel podnik navíc investovat do modernizace všech modelových řad traktorů a nedokázal cenově konkurovat globálním hráčům na trhu.

Majitel Zetoru, firma HTC Investments připravuje podle Lipovského na příští rok výraznou kapitálovou investici, která umožní v příštím roce pokračovat v započatých změnách.

O vyhozené zaměstnance Zetoru je velký zájem

Výpovědi začnou v Zetoru rozdávat v lednu, výpovědní lhůta tak začne zaměstnancům plynout v únoru, většina by jich měla skončit do konce března. Je ale možné, že část zaměstnanců přistoupí na dohodu. Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák uvedl, že na pracovním trhu bude o uvolněné zaměstnance velký zájem. "Pracovní trh v Jihomoravském kraji nabízí tisíce pracovních míst pro technicky kvalifikované pracovníky. Poptávka po nich dvojnásobně převyšuje aktuální počet uchazečů o práci. Jsem proto přesvědčen, že lidé bez problémů získají novou práci," uvedl.

Podle výročních zpráv několik let společnosti klesají tržby a snižuje se i počet vyrobených traktorů. Zatímco v roce 2014 společnost prodala 4187 traktorů a utržila 3,8 miliardy korun, v loňském roce to bylo 2765 traktorů a tržby 2,9 miliardy. Neustále mírně klesá i počet zaměstnanců, od roku 2014 o 128 lidí.