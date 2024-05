Děčínští kriminalisté obvinili pět lidí z distribuce drog, hrozí jim deset let vězení

Děčínští kriminalisté obvinili jednu ženu a čtyři muže ve věku od 23 do 36 let z trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Obvinění měli podle zjištění vyšetřovatelů mezi lety 2019 až 2024 prodávat marihuanu, extázi a pervitin na různých místech v Děčíně. Dva z obviněných jsou ve vazbě, další tři policisté vyšetřují na svobodě. V případě prokázání viny před soudem jim hrozí odnětí svobody od dvou do deseti let. V tiskové zprávě o tom dnes informovala mluvčí Eliška Kubíčková.

Kriminalisty přivedlo na stopu pěstitele konopí jejich dlouhodobé vyšetřování, při kterém postupně rozkrývali několik souvisejících případů. "Přitom se jim podařila zadokumentovat drogová trestná činnost od posledního pouličního dealera až po koncového výrobce marihuany," řekla Kubíčková.

Obvinění měli podle zjištění kriminalistů během pěti let dodat koncovým uživatelům drog v součtu přes 5,5 kilogramu marihuany, více než 100 gramů pervitinu a téměř devět gramů extáze. Dlouhodobou práci kriminalistů na rozsáhlém případu završilo v uplynulých dnech sdělení obvinění 36letému muži.

"Měl nejméně od roku 2023 do měsíce dubna 2024 pěstovat marihuanu," uvedla mluvčí s tím, že nelegální činnost údajně prováděl přímo v místě svého bydliště. Používal k tomu umělé osvětlení, vzduchotechniku a další podpůrné předměty. Podle policie takto vypěstoval několik desítek kusů rostlin a z nich získal přes 1,5 kilogramu marihuany. "Tu pak měl částečně zkonzumovat a v několika případech i prodat nejméně jeden kilogram marihuany dalším osobám," dodala Kubíčková.