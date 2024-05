Dětský hospic Dům pro Julii v Brně plánuje zahájení provozu na srpen

Příchozí cestu i venkovní výsadby dělníci ještě budují, z části prosklená a modříny obložená budova zapuštěná do svahu už ale působí hotově. Dětský hospic vznikal na Kociánce v Brně-Králově Poli poslední dva roky. První klienty přivítá v srpnu, řekl dnes ČTK Pavel Kachlík, mluvčí neziskové organizace Dům pro Julii, která bude pod stejným názvem hospic provozovat. Městské zařízení za více než 180 milionů korun zajistí krátkodobou odlehčovací péči pro vážně nemocné děti.

Deset dětských pokojů v přízemí budovy obklopuje ve tvaru písmene U venkovní atrium se vzrostlými stromy. Každý z pokojů má velké prosklené okno. "Slunce léčí. Chtěli jsme, aby se do pokojů dostával sluneční svit a působilo to optimisticky. Propojení vnitřku s venkem pro nás bylo velmi důležité," uvedl architekt Tomáš Págo ze studia Čtyřstěn. Jeden z pokojů slouží pro klienty v terminálním stadiu. Na rozdíl od ostatních je koncipovaný jako apartmán s odděleným pokojem pro rodinu a dalším pro nemocné dítě. V něm je speciálně upravená ventilace, aby po úmrtí měli pozůstalí čas se rozloučit. "Na tento pokoj navazuje samostatná zahrada s vlastním vstupem třeba pro pohřební službu. Když půjde s rakví z pokoje, musí překročit vodní prvek, jenž symbolizuje přechod přes řeku Styx," dodal Págo.

Zbylé pokoje budou obývat děti s životem ohrožující nebo limitující nemocí. Strávit tam mohou až několik týdnů. "Pobyt bude omezený, přesná pravidla nastavujeme. Paliativní péče u dětí se nerovná terminální, jak to známe u dospělých. Nebavíme se tedy o péči v řádu týdnů nebo měsíců, ale klidně o deseti letech. A pečující rodič je nonstop ošetřovatelem, potřebuje si také odpočinout, věnovat se jiným aktivitám nebo dalším členům rodiny. Je to velmi náročná a intenzivní práce," poznamenal Kachlík.

V přízemí je kromě pokojů také společenská místnost, sesterna a podpůrné aktivizační služby, jako je třeba bazén. V suterénu pak bude mít organizace kanceláře. Šest pokojů pro rodiče se nachází v prvním patře. Snahou je, aby byli dětem nablízku alespoň v prvních dnech po přijetí. Z patra vede východ na terasu a pochozí zelenou střechu, která navazuje na zahradu domova pro seniory. Z ní je výhled na celý hospic i část Brna včetně hradu Špilberk.

Budova je zapuštěná do svahu, terén byl od začátku pro stavitele výzvou. "Když jsme sem poprvé přijeli, vypadalo to jako nějaký bývalý lom. Zaměřili jsme se tedy především na práci s terénem. Snažili jsme se, aby patro pro děti bylo na jedné úrovni a nemusely nikam jezdit výtahem. Soustředili jsme se také na to, aby dům vyvolával klid, smíření. Proto jsme zvolili třeba dřevěné obklady z modřínových desek, které působí příjemně, nebo zelenou střechu, která také zadržuje vodu a chladí budovu," doplnil architekt.

Kolaudaci očekává organizace v červnu, v srpnu chce zahájit provoz pro první čtyři klienty. Podle Kachlíka je o pobyt mezi klienty stávající terénní služby zájem. Na provoz se připravují také zaměstnanci. Tým organizace se na jaře rozšířil o 16 zdravotních sester a pečovatelek, které nyní za dětmi dojíždí. Další noví spolupracovníci zajistí administrativu a provoz.

Roční rozpočet na provoz organizace se pohybuje okolo 20 milionů korun. "Rodiny si částečně budou pobyt hradit, částečně vykryjeme náklady s pomocí dárců. Do rozpočtu zahrnujeme dotace z ministerstva práce a sociálních věcí, kraje, města a budeme doufat, že částečně i ze zdravotních pojišťoven. Na dárcích je poskytovaná péče zcela závislá, bez nich se neobejdeme, je to hlavní finanční zdroj pro naši pomoc rodinám," dodala zakladatelka a ředitelka Domu pro Julii Radka Vernerová.