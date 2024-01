Kapacity středních škol by se mohly příští školní rok navýšit o 17.000 míst, vyplývá to z dat ministerstva školství

Kapacity středních škol by se v příštím školním roce mohly navýšit o 8790 nových míst ve stávajících školách a o dalších 8221 v nových školách. Nejvíce míst by mělo vzniknout v Praze. Celkem by v Česku mohlo přibýt 33 nových soukromých středních škol, tři zřizované krajem či obcí a jedna církevní střední škola. Vyplývá to z dat, které ČTK poskytlo ministerstvo školství. Loni na jaře úřad uvedl, že ve středních školách je zhruba 687.500 míst, z toho 200.000 neobsazených.

V některých regionech byl loni i kvůli silnému populačnímu ročníku enormní zájem o střední školy, podle mnohých odborníků na vzdělávání problémy s kapacitou míst evidovaly hlavně oblíbené obory, a to zejména v Praze a Středočeském kraji. Nabídka míst podle expertů neodpovídala zájmu žáků o studium. Poukazovali na to, že se žáci kvůli systému přijímacích zkoušek a silnému ročníku dětí snažili snížit možnost neúspěchu při zkouškách tím, že při přihlašování na školy více taktizovali.

Úřad letos posuzuje 116 žádostí o zápis nových škol a 236 o navýšení kapacit těch stávajících. Počet míst pro žáky a studenty na různých stupních škol by se mohl zvýšit o 17.213 v nových školách a školských zařízeních a dalších 19.936 ve stávajících školách. Co se týče středních škol v Praze, ministerstvo eviduje žádosti o navýšení o 5052 míst ve stávajících středních školách, 5932 míst by mělo vzniknout v 18 nových soukromých školách.

Na střední školy by se letos mělo podle ministerstva hlásit až 106.000 žáků devátých tříd základních škol a desetitisíce dalších uchazečů, například zájemců o víceletá gymnázia, studentů středních škol, kteří chtějí změnit obor, nebo dospělých uchazečů, kteří se hlásí do dálkového či večerního studia. Ředitel Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) Miroslav Krejčí počítá zhruba se 120.000 uchazeči.

Ředitelé středních škol musí do konce ledna nahrát do Digitálního přihlašovacího systému (DiPSy) informace o otevíraných oborech, kapacitách a podmínkách přijímacího řízení. Systém připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat), které je příspěvkovou organizací ministerstva školství.

V případě nových oborů, které by se nestihly do rejstříku zapsat do konce ledna 2024, ale budou zapsané později, se na tyto obory podle ministerstva budou uchazeči moci hlásit ve druhém či dalších kolech přijímacího řízení.

"Co se týká oborů, lze pozorovat zvýšený zájem o zápis oboru vzdělání Technické lyceum, Přírodovědné lyceum nebo Ekonomické lyceum, případně Pedagogické studium," uvedla mluvčí ministerstva školství Tereza Fojtová.

Zájemci o studium na střední škole si mohou nově od letoška podat tři přihlášky místo dvou, vyznačí na nich pořadí, kterým školám dávají přednost. Na základě výsledků zkoušek a priorit uchazečů je pak systém automaticky rozřadí. Přihlášku mohou podat nově elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce a využitím elektronické identity, papírovou formou s podporou elektronického systému nebo pouze papírovou formou.