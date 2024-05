Lidé se v Praze mohou svézt na lince metra C historickými soupravami

Zájemci o historii pražského metra se mohou dnes svézt na lince C historickými soupravami. Vlaky budou jezdit mezi stanicemi Kačerov a Florenc, původně Sokolovská, od 9:00 do 16:00. Některé soupravy pojedou na konečnou stanici v Letňanech. ČTK to sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Podrobnosti k historickým jízdám najdou zájemci na webu dopravního podniku (DPP). Akci připravil podnik k 50. výročí zprovoznění metra 9. května 1974. V soupravách platí běžný tarif jízdného.

"Po vzoru první slavnostní jízdy v roce 1974 vyrazí v 9:19 z Kačerova na Florenc historická třívozová souprava. Jedná se o stejnou soupravu, která cestování pražskou podzemní dráhou tehdy zahájila. Cestující se dále mohou těšit na jízdu historickou pětivozovou soupravou 81-71, takzvanou černou hubou, či rekonstruovanou soupravou 81-71M," uvedl náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti).

Ve čtvrtek budou moct lidé přijít do Centra architektury a městského plánování (CAMP) ve Vyšehradské ulici zhlédnout filmy a poslechnout si přednášky o historii a současnosti pražského metra. Příležitost budou mít od 13:00 do 21:00.

U stanice metra C Kačerov si zájemci mohou prohlédnout putovní výstavu o historii metra, která začala v dubnu ve střešovické vozovně a potrvá do poloviny srpna. Dvacítku panelů s fotografiemi a informacemi organizátoři 18. května přemístí z Kačerova na Jungmannovo náměstí. Pro děti i dospělé podnik připravil geolokační hru Metro 50. Hráče provede všemi 61 stanicemi metra, účastníci budou muset v každé odpovědět na soutěžní otázku.

Slavnostní zahájení provozu metra v Praze se konalo 9. května 1974 a pro cestující se linka C mezi Kačerovem a Sokolovskou otevřela o den později. K původním devíti stanicím přibylo v listopadu 1980 prodloužení o čtyři stanice na sídliště Jižní Město, kde je dodnes konečná Háje (původně Kosmonautů). O čtyři roky později přibyly Vltavská a Nádraží Holešovice (původně Fučíkova). Další pokračování linky na severu Prahy se otevřelo v červnu 2004 v úseku Nádraží Holešovice až Ládví a v květnu 2008 z Ládví do Letňan.