Turisté v Praze: přínos, nebo přítěž? Odpovídá Petr Hlubuček

Nejrychlejším a nejefektivnějším řešením je spojení centra města s letištěm železnicí, která by pak mohla pokračovat dále do středočeského kraje přes Kladno. Tato investice by byla hrazeno z prostředku správce železničních sítí (SŽDC), nikoliv z městského rozpočtu. Metro na letiště by stálo více jak 20 mld. Kč. Metro je neefektivní jelikož jezdí pouze do půlnoci a jeho provoz by byl velmi drahý. Bylo by to metro pouze pro letiště nikoliv pro Pražany a díky zastávkám v metru by cesta do centra města trvala mnohem déle než rychlovlak s přímým spojením. Jsem rád,že se podařilo v dubnu t.r. zprovoznit alespoň eskalátory v zastávce Veleslavín, kde momentálně končí letištní autobus linka č. 119 a cestující tak nemusejí tahat v ruce po schodech.