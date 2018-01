Politolog: Pokud bude Babiš kauzou žít, může mu to ublížit

"Dokument pravděpodobně obsahuje zásadní a kritické informace, navíc se ukazuje, že pochybení kolem farmy Čapí hnízdo bude širší, než se zdálo," uvedl v rozhovoru pro TÝDEN.CZ politolog Jan Kubáček. Podle něj je možné, že se z celé události nakonec vyvine ještě větší kauza.

Evropský úřad pro boj proti podvodům zatím zveřejnil tři odstavce dokumentu. Co by jeho obsah mohl vyvolat?

Kauza Čapí hnízdo je problematická a bude zajímavé ji sledovat. Zatím je samozřejmě nepříjemnou zprávou pro Babiše a Faltýnka. Je pravděpodobné, že dokument obsahuje zásadní a kritické informace, což potvrzuje i chování ministryně financí Aleny Schillerové - jinak by totiž Čapí hnízdo nevyřazovala z projektů placených z evropských peněz. Navíc se ukazuje se, že pochybení kolem farmy budou širší, než se zdálo. Schvalovaly ho totiž různé orgány a je to o to pikantnější, neboť ty zúčastněné orgány byly politicky pestrobarevné. Může se z toho nakonec vyvinout ještě větší kauza, než je tomu nyní.

Pokud se prokáže vina Andreje Babiše, co to pro něj bude znamenat?

Rozhodně velký problém a v podstatě asi i první reálné zbrzdění a komplikace v jeho jinak politickém drajvu, pokud tedy tou kauzou Čapí hnízdo začne žít.

Jak to myslíte?

Tím chci říct, že pokud Andrej Babiš začne kauzou žít, začne ho svazovat, zpomalovat v rozhodování a může mu to zásadně ublížit. Když si ale bude držet ten svůj pověstný drajv, bude nadále plnit roli toho aktivního a dynamického politika, tak ho to až tak příliš ohrozit nemůže. V Česku se totiž potvrzuje, že pokud politik v politice dál pracuje a nežije svou kauzou, tak ho voliči tolerují a nechávají verdikt na soudu. Může to však odradit váhavé voliče, kteří by byli rozladěni danou kauzou a šli by jiným směrem, nicméně si myslím, že to pevné jádro zůstane.

Může se to nějak zásadně projevit na hlasování o důvěře?

Je možné, že právě tato kauza se stane jednou z prvních argumentů pro vyslovení nedůvěry. Troufám si ale říct, že hodně bude záviset na tom, jak intenzivně do toho budou promlouvat také výsledky prezidentských voleb. Dá se očekávat, že pokud by byl znovu zvolen Miloš Zeman, Andreji Babišovi tak nadále zůstane podpora i ve druhém pokusu o hlasování důvěry. Pokud by byl ale zvolený někdo jiný, mohlo by být hlasování ohroženo.

Babiš od počátku veřejně tvrdí, že ho vyšetřování a ani výsledek zjištění Evropského úřadu pro boj proti podvodu nezajímá, a že se jedná o zinscenovanou událost, kterou na něj nahrála mafie. Jak vnímáte jeho postoj?

Z jeho pohledu je to logické, jde prostě o marketingový tah. Babiš se snaží najít všechny možné argumenty, které by mu mohly pomoct a minimalizovat škody kauzou Čapí hnízdo.

Je reálné, že by sněmovna Babiše a Faltýnka vydala?

Ano. Navíc pro některé konkurenční subjekty je tato možnost navíc výhodná, protože v tu chvíli získávají určitou energii a dynamiku a opozičně z toho můžou těžit.