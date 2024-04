Skupova Plzeň, nejstarší festival loutkového divadla v ČR, nabídne 50 inscenací

Více než 50 přestavení, z toho nejméně 20 zahraničních, uvede 35. ročník festivalu Skupova Plzeň 12. až 16. června. Jde o nejstarší festival loutkového divadla v ČR. Na bilanční přehlídce českého a slovenského profesionálního loutkového divadla, konané jednou za dva roky, bude soutěžit 19 inscenací.

Podle organizátorů jde o jednu z největších loutkářských akcí ve střední Evropě s nejširším spektrem zahraniční nabídky. Letos nabídne také výstavu vzácných indonéských loutek, nový formát puppet slam, koncerty, tvůrčí dílny, mezinárodní workshopy a celodenní sobotní program pod širým nebem Loutková Doubravka. ČTK to dnes řekl ředitel festivalu Jakub Hora. Předprodej vstupenek začíná 2. května od 09:00.

"Z Česka bych doporučil projekt Divadla Drak Hradec Králové a Bábkového divadla Bratislava Kašpárek a zbojník," uvedl Hora. Tato inscenace letošní ročník otevře. "Ze zahraničí tu bude pravděpodobně poslední evropské představení věhlasného nizozemského loutkáře Nevilla Trantera, který patří mezi legendy světové scény, a dnes je mu přes 70 a končí kariéru. Půjde o jeho poslední inscenaci Ubu," řekl Hora.

Z exotických pak doporučil trojici divadel z Jižní Koreje, která podle Hory aktuálně patří z asijské tvorby k nejprogresivnějším. Jeden ze tří špičkových souborů bude prezentovat tradiční formy korejského loutkářství. "Dále tchajwanský soubor, který v představení Kufr z Tchaj-peje ukáže pomocí loutkového divadla jeden den dvou mladých lidí prožitý v jejich v hlavním městě," uvedl Hora. Součástí přehlídky bude pravděpodobně podle ředitele také velká prezentace indonéského loutkového divadla, které se teď domlouvá.

V mázhausu plzeňské radnice bude poprvé v ČR vystaveno 35 kusů trojrozměrných loutek "wayang golek" z Indonésie ze soukromé sbírky teatroložky Jany Wolfové. "V Indonésii řadu let žila a získala jako dar dědictví po jednom významném wayangovi, mistru loutkového divadla na Bali. Věnoval jí sbírku 200 let starých loutek," uvedl Hora. Podle něj uvede vernisáž a zahraje tam s těmito loutkami nejznámější wayang z Bali, který bude mít na Skupově Plzni workshop indonéského loutkového divadla.

Významným hostem bude Richard Pickersgill, vedoucí dílny a technologií renomovaného loutkářského studia Mackinnon and Saunders z Machesteru, které připravuje loutky pro americké velkofilmy Tima Burtona, Wese Andersona a dalších. "Jsou autory loutek pro nový film Pinocchio Guillerma del Tora, který dostal Oscara za nejlepší animovaný film v roce 2023. Přivezou Pinocchia a třeba loutky z filmů Mrtvá nevěsta, Fantastický pan Lišák, Frankenweenie a Bořek stavitel, na které si budou moci návštěvníci sáhnout. Povedou také workshop," řekl Hora.

Kromě zmíněných divadel z Koreje, Tchaj-wanu, Indonésie, Nizozemska a Slovenska se představí soubory i Irska, Německa, Francie, Slovinska, Chorvatska a Polska. Skupovu Plzeň navštěvuje zhruba 5000 diváků včetně třeba Slováků, Němců a Poláků.

Cena vstupenky se poslední ročníky drží na 100 korunách. "Lidé by po začátku předprodeje neměli váhat, hlavně na představení do menších sálů by si je měli rezervovat," řekl Hora. Náklady letošní přehlídky dosáhnou podle městské radní Elišky Bartákové (ANO) 4,31 milionu korun, nejvíce dá Plzeň, a to 1,7 milionu korun. Ministerstvo kultury kvůli vládním úsporám podle organizátorů letošní příspěvek snížilo o 30 procent na 760.000 Kč, ale více dal kraj - 800.000 Kč. Asijským souborům hradí letenky jejich vlády, evropská divadla získala peníze z grantu.