Disney ušetří vyhazovem Deppa z Pirátů z Karibiku 90 milionů

Studio Disney má v plánu restartovat svou populární, avšak uvadající filmovou sérii Piráti z Karibiku. Symbolem této série byla dosud postava Jacka Sparrowa, kterou hrál Johnny Depp. S ním ale Disney do nových dílů už nepočítá. Důvodem je současná reputace herce a fakt, že jeho honorář za jeden film vycházel studio na závratných 90 milionů dolarů. Informoval o tom časopis Forbes.

U Disneyho s penězi problém nemají. Díky tomu, že studiu patří také oddělení Marvel, LucasFilm a Pixar, jsou jeho zisky v rámci filmového průmyslu jednoznačně nejvyšší. Přesto je 90 milionů za jednoho herce i pro takový kolos obrovský výdaj. A tak v rebootu Pirátů z Karibiku tyto peníze ušetří.

Loňský pátý díl s podtitulem Salazarova pomsta vydělal nejméně peněz ze všech dílů. Studio si tak rychle spočítalo všechna pro a proti a došlo k závěru, že se s Deppem rozloučí. Pětapadesátiletý herec už zkrátka netáhne tolik, jako kdysi, a luxusní honorář si nezaslouží.

Za jeho uvadající kariérou stojí jednak řada nepříliš povedených snímků za poslední dekádu (Rumový deník, Temné stíny, Osamělý jezdec...) a také výbušný rozvod s herečkou Amber Heardovou, jež ho obvinila z domácího násilí. Té se naopak daří - aktuálně totiž hraje roli princezny Mery v komiksovém snímku Aquaman, který v kinech utočí na miliardu dolarů.

Spojení Deppa s jakýmkoli filmem tak momentálně v Hollywoodu vzbuzuje velkou vlnu kontroverze. Ta naposledy rezonovala u druhého dílu Fantastických zvířat, kde Depp hraje hlavního záporáka Grindelwalda.

Scenáristé Deadpoola na palubě

Disney hodlá Piráty z Karibiku pořádně oživit, což už naznačil tím, že scénář píše dvojice Rhett Reese a Paul Wernick, kteří stojí za Deadpoolem či Zombielandem. "Chceme do série vnést novou energii a vitalitu," nechal se slyšet pro The Hollywood Reporter šéf Disneyho produkce Sean Bailey. Hlavní postavou nových příběhů má navíc být žena - pirátka jménem Redd, která je součástí atrakcí v Disneyho tematických parcích.

K odstřihnutí Deppa z této filmové série se vyjádřil Stuart Beattie, který se podílel na scénáři k prvnímu dílu Prokletí černé perly. "Podle mě bude Jack Sparrow jeho celoživotním odkazem. Hrál ho pětkrát, je to postava, do které se převtěluje, když chodí navštěvovat děti do nemocnice. Je to prostě něco, kvůli čemu si ho budeme pamatovat," sdělil v rozhovoru pro Daily Mail.

A co Beattie říká na nový směr, který Disney Pirátům z Karibiku nastavil? "Snad do toho přinesou spoustu skvělé komediální podvratnosti. Hodně jsem se nasmál už při úvodní sekvenci Deadpoola, takže jsem velký fanoušek této dvojice (scénáristů). Doufám, že se jim povede vytvořit něco speciálního," věří.