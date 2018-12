Pozitivní hodnocení klesá, Aquaman přesto míří k miliardě

Suverénním vítězem závěru roku je v kinech DC komiksovka Aquaman od Warner Bros. Nádherná vizuální podívaná s příběhem o tom, jak se napůl člověk a napůl Atlantiďan Arthur Curry stane králem Atlantidy, láká fanoušky po celém světě, a to i přes pomalejší start v domácí Americe. Podle časopisu Forbes má Aquaman dokonce nakročeno k miliardě dolarů.

Pozitivní ohlasy byly krátce po uvedení filmu hlasitější než nyní. U filmu režiséra Jamese Wana (V zajetí démonů, Insidious) momentálně svítí na webovém agregátoru recenzí Rotten Tomatoes číslo 65 procent s průměrnou známkou 6/10. To sice není žádný zázrak, nicméně fanoušci jsou nadšeni, a jak se zdá, DC má konečně zase velký hit.

U kritiků je doposud nejúspěšnější Wonder Woman (2017). Od té doby se však několik filmů nepovedlo, a tak byli všichni zvědaví na to, jak se povede Aquaman, kterého hraje poněkud "neotesaný" Jason Momoa. Nám se film líbil, zejména i proto, že se nebere tak vážně a působí jako pěkně vypravená, dobrodružná pohádka.

A kromě nadšených fanoušků mohou být zatím s výdělky spokojeni i v DC, potažmo ve Warner Bros. V Číně, kde měl Aquaman premiéru už 7. prosince, se film stal absolutní bombou, když během prvního víkendu vydělal takřka 100 milionů dolarů. Komunistický režim v zemi obvykle nechává zahraniční filmy v kinech pouze jeden měsíc, tahle novinka ale zaznamenala takový úspěch, že jí byla lhůta prodloužena až do 6. února.

A daří se jí i ve zbytku světa, kde dohromady vydělala už 473 milionů dolarů. V USA je číslo zatím "jen" na necelých 123 milionech (víkendový otvírák tam byl dokonce nejnižší ze všech DC filmů), nicméně popularita rychle roste a jen za Štědrý den byl bájný svět Atlantidy odměněn 22 miliony. Momentálně už celkový balík činní přes 600 milionů, v kinech se promítá přitom pouhé dva týdny.

#Aquaman is the #1 Movie in the WORLD! Get tickets and see it now playing in theaters: https://t.co/lVacxbKRjN pic.twitter.com/yKW5POemP7