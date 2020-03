Natočíme "Irčan" verzi, zavtipkovala Bluntová o pokračování Na hraně zítřka

Vznikne pokračování Na hraně zítřka 2? Pokračování kritiky jednoho z nejvíce chválených sci-fi posledních let s Tomem Cruisem a Emily Bluntovou v hlavních rolích je v plánu, brzdí ho ale scénář a společný časový prostor.

Bluntová momentálně společně se svým manželem Johnem Krasinským propaguje Tiché místo: Část II, které brzy vstoupí do kin. Během rozhovorů s novináři se ale rozpovídala také o možném pokračování Na hraně zítřka, o které má režisér Doug Liman dlouhodobě zájem.

"Existuje nápad, který je podle něj (Limana) skvělý. Posledně řekl, že se (ke scénáři) přidal nový chlápek a nejspíš to vyřešil," prozradila informace o novém vývoji. Právě se scénářem si Liman lámal hlavu nejvíce. První díl byl mimořádně originálně zpracován, takže nároky na dvojku budou v tomhle ohledu obrovské.

I když natáčení bylo pro britskou herečku fyzicky dosud nejnáročnějším počinem, ke spolupráci s bývalými kolegy by se ráda vrátila. "Zbožňovala jsem to. Mé tělo se rozlomilo napůl, ale byla bych ochotna jít do toho znovu a znovu pracovat po boku chlapců, které mám ráda. Takže uvidíme," dodala v rozhovoru pro server indieWire.

Na hraně zítřka šlo do kin v létě 2014, a přestože film moc peněz nevydělal, později si u fanoušků získal velkou oblibu, což je společně s dobrými ohlasy kritiků vždy ideální kombinace. I proto je touha tvůrců po natočení druhého dílu tak velká.

Nicméně jak Cruise, tak i Bluntová byli v posledních letech zaneprázdněni na jiných projektech a v budoucnu tomu nejspíš nebude jinak. Najít v kalendáři společný volný čas pro natáčení tak není úplně jednoduché. "Tomovi a mně bude 70, než natočíme nový díl, takže to bude vypadat divně. Půjdeme asi ve šlépějích Irčana. Bude to Na hraně zítřka: verze Irčan," odkazovala Bluntová vtipně na skutečnost, že herci v Irčanovi byli digitálně omlazeni.