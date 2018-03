Odhalení platové nerovnosti: královna brala méně než princ

Producenti veleúspěšného seriálu The Crown z produkce Netflixu prozradili v diskuzi na konferenci v Jeruzalémě, že představitelka královny Alžběty II. Claire Foyová brala za svou roli méně peněz než Matt Smith, který si zahrál prince Philipa. Tohle odhalení opět vzedmulo vlnu kritiky ohledně platové propasti mezi muži a ženami. Zprávu přinesl server Variety.

První dvě série seriálu z prostředí britské královské rodiny sklidily velký úspěch. Doposud nejnákladnější tvorba od Netflixu si získala velkou diváckou přízeň a uspěla i u kritiků. První řada dokonce vyhrála dva Zlaté glóby v kategoriích Nejlepší televizní seriál - drama a Nejlepší herečka. Tou byla právě Foyová.

Přesto si třiatřicetiletá Britka vydělala za svou práci méně než její kolega Smith, který ztvárnil jejího manžela Philipa. Odhalili to producenti seriálu na konferenci v Jeruzalémě, když byli dotázáni, zdali oba herci brali stejný plat.

Odůvodnili to tím, že o dva roky starší Smith měl v té době za sebou už velkou roli v seriálu Doctor Who a byl veřejnosti známější, zatímco Foyová se objevila jen v několika ryze britských historických minisériích. Zahrála si například slavnou královnu a manželku Jindřicha VIII. Annu Boleynovou ve Wolf Hall.

"Teď už ale nikdo nedostane zaplaceno víc než královna," ujistila producentka Suzanne Mackieová, že dojde při podepisování nových kontraktů s herci pro třetí a čtvrtou sérii k nápravě. Foyovou nahradí v roli královny Olivia Colemanová, ale ještě není oficiálně oznámeno, kdo si zahraje prince, ačkoliv tvůrci jsou údajně blízko dohody s Hughem Lauriem.

Tvůrci investovali do spousty kostýmů

Hlavní tvůrce seriálu Peter Morgan dostal pro natáčení obrovský rozpočet. Každá epizoda první i druhé řady stála něco mezi pěti až sedmi miliony dolarů. "Peníze jsme investovali hlavně na práci před kamerou," uvedl Andy Harries, zakladatel a výkonný ředitel britské filmové a televizní produkční společnosti Left Bank Pictures, která se na produkci The Crown podílí.

Harries také dodal, že Foyová měla na sobě jen ve druhé sérii 120 různých kostýmů. Tvůrci tedy investovali především do dobové stylizace a kostýmů. Foyová si za epizodu vydělala 40 tisíc dolarů, což je například oproti krajance Leně Headeyové propastný rozdíl. Ta si za svou roli ve Hře o trůny z produkce HBO vydělá za jeden díl půl milionu dolarů. O kolik víc než Foyová si vydělal Smith, nikdo neodhalil.

Další zpráva ohledně genderové platové propasti však znovu vyvolala výbušné reakce. Nedávno například dostal Mark Wahlberg 1,5 milionu dolarů za dotáčky k filmu Všechny prachy světa. Naproti tomu Michelle Williamsová jen jeden milion. Wahlberg ale zareagoval vstřícným gestem a peníze navíc daroval kampani Time's Up, která bojuje za lepší postavení žen v Hollywoodu.

Seriál čeká velká změna

Co se týče pokračování The Crown samého, stojí tvůrci před nelehkým úkolem. V následujících dvou řadách bude příběh probíhat v 60. až 80. letech. Vše bude modernější a také se objeví spousta reálných osob, které budou mít ke svému ztvárnění v seriálu jistě co říct. Hlavně ale dojde k (dávno avizované) radikální obměně hereckého ansámblu.

"Třetí a čtvrtá řada bude pro přežití seriálu velkým testem. Myslím, že jsme první seriál, který kompletně obmění své herecké obsazení a bude dál pokračovat. A my to změníme rovnou dvakrát. Je to vzrušující a já jen doufám, že seriál bude i nadále svěží a bude diváky zajímat," vyjádřil se ke změně Harries.