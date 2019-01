Německá média píší po hlasování o brexitu o obrovské porážce

O obrovské porážce britské premiérky Theresy Mayové, srážce s realitou a rozdělené zemi píší německá média po úterním hlasování britského parlamentu, který jasně odmítl dohodu o brexitu připravenou britskými a unijními vyjednavači a upravující podmínky britského odchodu z evropského bloku. Spekulují také o tom, zda je Mayová ve své funkci ještě udržitelná, i o možnosti druhého referenda o vystoupení z Evropské unie.

"Theresa Mayová utrpěla brutální porážku, její plán jak prosadit přání občanů o brexitu selhal," konstatuje deník Süddeutsche Zeitung. Podobně to vidí i další média. Server veřejnoprávní televize ARD píše o katastrofě pro Mayovou, která nemá historickou obdobu, list Die Welt zase o rozhodné porážce.

Britská Dolní sněmovna brexitovou dohodu odmítla poměrem hlasů 432 ku 202.

"Někdy, to bylo jasné, dojde ke kolizi s realitou," míní server Spiegel Online, podle něhož ale kvůli pozdnímu termínu hlasování prakticky nezbývá čas, aby se zabránilo chaotickému vystoupení Británie z EU bez dohody. Míč je nyní na straně Londýna. "Protože klíčový problém přetrvává: britská politika stále není připravena přijmout následky rozhodnutí o brexitu, a proto ani nemůže vědět, co vlastně od EU chce," podotýká web. Chyby přitom Spiegel Online stejně jako další média vidí na straně Mayové, jejích konzervativců, ale i opozičních labouristů.

"Momentálně neexistuje, tak to alespoň vypadá, parlamentní většina pro žádnou z ještě možných alternativ. Ani pro druhé referendum, ani pro měkké vystoupení z EU se statusem podobným Norsku. Také brexit bez dohody odmítá většina zákonodárců," shrnuje Zeit online.

"Je to tento radikální nedostatek praktického rozumu, který nyní charakterizuje britskou politiku," míní Süddeutsche Zeitung. O tom, že se shoda na žádném z řešení ani v náznaku nerýsuje, je přesvědčen i deník Die Welt, podle něhož Británii čeká nestabilní období. Zároveň ale list neočekává, že by Mayová neustála hlasování o nedůvěře vládě, i když v minulosti by šéf vlády po tak jasné porážce, jako byla ta úterní, okamžitě odstoupil.

O tom, že by Mayová měla skončit, je přesvědčen komentátor ARD. "Ukázala, že to neumí. Musí odstoupit v zájmu své země," píše s tím, že se někdo jiný musí pokusit zemi vyvést ze slepé uličky brexitu. Bohužel je to ale podle něj tak, že selhala celá britská politická třída. "Proto je teď pro zemi jen jedna cesta ven: politika musí přiznat své selhání a rozhodnutí musí vrátit do rukou občanů," domnívá se.