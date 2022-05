100 let medvědí evoluce: Z roztančeného dlouhána zlatým elegánem

Letos je tomu přesně sto let od chvíle, kdy světlo světa spatřil první HARIBO medvídek Goldbären. Prošel si několika proměnami, ale na svůj věk vypadá vskutku dobře. Ve společnosti je stále oblíbený, o čemž svědčí i to, že s ním volné chvilky tráví ráda většina mlsných Čechů. Zapojte se do oslav medvědího jubilea a připomeňte si největší životní milníky této oblíbené želatinové cukrovinky.

Štíhlý a tak trochu dlouhán bez výrazu, podobným dojmem by na vás působil medvídek Haribo v době svého zrodu. Psal se rok 1922, když se Hans Riegel inspiroval na německých poutích oblíbenou atrakcí, skutečnými tančícími medvědy. Tanzbären z ovocné gumy vznikali ve dvoře domu v poklidné čtvrti Kessenichu v německém městě Bonn. Manželka Gertrud drobná balení po dvou medvídcích rozvážela na kole za jeden fenik. V začátcích byli vyráběni z arabské gumy, dnes jsou suroviny k výrobě velmi pečlivě vybírány a splňují vysoké standardy kvality. Receptura je však přísně střeženým tajemstvím, které zná jen pár zaměstnanců společnosti.

Doba medvědího dospívání

Jednu z největších změn představovala pro medvídky 60. léta 20. století, kdy Hans a Paul Riegelovi, synové zakladatele, upravili vzhled a velikost Tančících medvídků. Ti se tak zmenšili a zakulatili. V roce 1999 se navíc začali na celý svět usmívat. I když ten první usměvavý medvídek se tajně vkradl do výroby již o něco dříve, v roce 1995, díky produktové designérce Petře Wrede. Dnes 89 % Němců rozezná HARIBO medvídka jen podle tvaru, který je od roku 1967 mezinárodně patentově chráněný, i když k ohroženým druhům rozhodně nepatří.

Začátek 60. let znamenal i další velké proměny, z Tančících medvídků se stali dobře známí Goldbären, neboli Zlatí medvídci. Důvodem byl jejich obrovský úspěch, který vedl k tomu, že i další výrobci cukrovinek se snažili vyrábět sladkosti v obdobném tvaru. Jenže HARIBO medvídek je jen jeden, který má dle slov Hanse Riegela cenu zlata, proto tedy přišli na scénu Goldbären. Zároveň se milovníci této dobroty dočkali toho, že všech pět příchutí začalo být dostupných v jednom sáčku, díky čemuž se mezi sebou mohou mlsouni podělit. V roce 1968 pak 23 milimetrů vysoký, 10 milimetrů široký a 2,3 gramu vážící medvídek zažil svůj televizní debut a stala se z něj hvězda reklamy.

Medvídek dělá radost všem

Šedesátá léta byla pro HARIBO opravdu plodná, v tomto období byl představen také rozšířený reklamní slogan včetně melodie a ve stejné podobě je používán dodnes. "Haribo macht Kinder froh" z poloviny 30. let doplnil ještě dodatek "...und Erwachsene ebenso". A protože slogan by měl znít dobře v každém jazyce, bývá vždy pro danou zemi mírně modifikován, proto v České republice každý ví, že Haribo chutná malým, stejně tak i dospělým. Také vám právě začala znít v hlavě náležející melodie a vidíte zlatého medvěda s červenou mašlí? Mimochodem, v této podobě je medvídek zobrazován od 80. let minulého století.

Která příchuť je ta vaše?

Goldbären si můžete vychutnat v šesti různých příchutích, kterým odpovídá i barevnost. Bílý medvídek chutná po ananasu, žlutý po citronu, oranžový je pomerančový, tmavě červený malinový, ve světle červeném ucítíte jahody a v zeleném jablka. Průzkum, který si společnost HARIBO nechala vypracovat v roce 2017, ukázal, že Češi jsou velkými milovníky gumových medvídků a že nejčastěji hledají v sáčku ty s jahodovou příchutí. Opravdoví fajnšmekři si jistě pochutnají také na Saft-Goldbären, tedy medvídcích s 25% podílem ovocné šťávy. Jsou extra šťavnatí, neobsahují umělá barviva a tradiční příchutě maliny a jablka doplňuje černý rybíz, broskev, limetka a hruška.

Ohlédnutí do minulosti

Výroba medvídků probíhala zpočátku ručně, avšak s rozšířením produkce, kdy je celosvětově denně vyrobeno okolo 160 milionů medvídků, a možnostmi moderní doby se dnes pro výrobu a balení využívají počítačem řízené systémy. I tak se ale stále najde prostor pro ruční práci, především ve vývoji nových produktů. A že jich HARIBO nemá málo. Samotná firma je ještě o dva roky starší než její medvídek. Zakladatel Hans Riegel se vyučil v Bonnu cukrářem. Nejprve pracoval pro společnost Kleutgen & Meier, ale po první světové válce se stal partnerem ve firmě Heinen & Riegel. Roku 1920 se osamostatnil a založil společnost HARIBO. Název vznikl spojením počátečních písmen jeho jména a města Bonn. Jeho počáteční firemní kapitál podle dostupných zdrojů tvořil pytel cukru, mramorová deska, měděná konvice, cihlová kamna, stolička a váleček. Cukrovinky světového věhlasu se v těchto skromných podmínkách začaly rodit v ulici Bergstraße v bonnské čtvrti Kessenich.