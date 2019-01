Farmářské trhy na Náplavce budou letos v duchu ekologicky šetrného nádobí

Na vltavské náplavce budou farmářské trhy již desátou sezonu. V letošním roce budou však prodejci servírovat občerstvení nově pouze do ekologicky šetrného nádobí. Sezonu zde zahájí 2. února a výrobky budou nabízet každou sobotu mezi 08.00 a 14.00. Sdělila to mediální konzultantka pořadatelů Petra Ďurčíková. V Praze se konají farmářské trhy také například na Vinohradech nebo v Dejvicích.

"Občerstvení bude v nové sezoně servírováno pouze na nádobí z přírodních materiálů, do porcelánu nebo do vlastních přinesených krabiček zákazníků. V průběhu letošní sezony chtějí organizátoři po dohodě s prodejci zahájit prodej v papíru, kterým nahradí plastové jednorázové sáčky," uvedla Ďurčíková. V minulém roce organizátor, kterým je spolek Archetyp, zavedl vratné kelímky na studené nápoje. Teplé nápoje dostanou zákazníci do kelímků vratných ve kterékoli kavárně zapojených do systému Otoč kelímek.

"Pokusy realizovat na Rašínově nábřeží trhy už v minulosti proběhly, ale zkrachovaly. Na úplném začátku váhali i farmáři, někdy jsme je museli dlouho přesvědčovat. Náplavku jsme si vybrali kvůli tomu, že umožňuje farmářům přistavit i chladicí auto, což je velmi důležité pro čerstvé potraviny, pro zeleninu a bylinky," uvedla spoluorganizátorka trhu Šárka Sedláčková. Pořadatelé se inspirovali trhy v Berlíně nebo v New Yorku.

Cílem bylo vytvořit mimo jiné místo pro sousedská setkávání. Atmosféru ozvláštňují muzikanti. Od začátku projektu se počet prodejců ztrojnásobil z 28 na 90 až 100 stánků. Místo pro prezentaci zde našly i chráněné dílny a charitativní projekty. Mezi prodejci, jejichž výrobky lze v centru metropole zakoupit po celých deset let, je například Mlékárna Krasolesí, biofarma Pěnčín, zahradnictví a zelinářství Jansových z Kochánek nebo Pstruhařství Vacek.

Prodejci si pochvalují, že našli pro výrobky pravidelné odbytové místo a dostávají okamžitou zpětnou vazbu od zákazníků, s nimiž se mnohdy spřátelili. "Známe vzájemně naše rodiny a záliby. Proto jsme téměř pokaždé za chůvy dětí, které nakupující rodiče postaví k nádrži s našimi pstruhy na korbu auta, aby děti mohly pozorovat živé pstruhy úplně zblízka, a rodiče jdou mezitím nakoupit nebo na kávu," popisuje Jiří Vacek ze Pstruhařství.

V polovině února by se měly farmářské trhy vrátit také na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze 3. V loňském roce nabízely výrobky 170 dnů a na náměstí se vystřídalo celkem 147 prodejců. Loni v září předchozí vedení městské části schválilo, že jako pořadatel bude pokračovat firma městské části Správa zbytkového majetku. Firma trhy provozuje od začátku roku 2017.

Dále se v Praze konají farmářské trhy například na Kubánském náměstí v Praze 10 nebo na Vítězném náměstí v Praze 6. Zdejší Farmářské trhy na Kulaťáku zahájí svoji desátou sezonu v březnu.

Magistrát zahájil loni revitalizaci náplavek, která zahrnuje opravy kobek nebo umístění nového mobiliáře. První část úprav podskalské náplavky, zahrnující přestavbu kobek ve zdi nábřeží, by měla být hotová letos v dubnu nebo v květnu.