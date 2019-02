McDonald's rozšiřuje nabídku o dva burgery, Safi Cheese a Safi Chicken

Restaurace McDonald's na Slovensku a v Čechách od února rozšiřují svoji nabídku o dva nové burgery, Safi Cheese a Safi Chicken. Recept vytvořil v soutěži Burger Master 2.0 zaměstnanec Safi z restaurace Bratislava Avion. Navzdory tomu, že pochází z dalekého Egypta, správně odhadl zdejší chutě. Svými kulinářskými dovednostmi přesvědčil odbornou porotu v silné konkurenci zaměstnanců obou krajin.

Soutěž Burger Master je už ověřeným konceptem společnosti McDonald's. Nabízí příležitost fanouškům, a tentokrát i zaměstnancům, zapojit se osobně do zpestření nabídky této sítě restaurací. Vítězný recept na burger se skutečně stává součástí menu a jeho chuť od půlky února mohou ochutnat zákazníci na Slovensku a v Čechách. "Chce to jen dávku odvahy, kreativitu, kulinářské dovednosti a nemalé úsilí s trochou pověstného štěstí," upřesňuje podmínky soutěže Zuzana Svobodová, ředitelka oddělení PR a komunikace McDonald's pro Českou republiku a Slovensko.

Předsedou poroty byl renomovaný český šéfkuchař Pavel Býček, který momentálně vlastní restauraci The Eatery a 5 let vedl kuchyň michelinské restaurace hotelu Alcron. Šest finalistů z řady zaměstnanců společnosti nejdříve čekal nezapomenutelný zážitek v podobě jednoduchého tréningu vaření pod jeho vedením. Následovalo finále, které s napětím sledovali i youtubeři GoGo a Jirka Král. Z napínavého souboje chutí a ingrediencí nakonec jako vítěz odcházel Safwat Ahmed, kterého kolegové z bratislavského provozu Avion přezdívají Safi. V soutěži zúročil téměř 15-ti leté pracovní zkušenosti v oblasti gastronomie, ale zejména jeho zálibu ve vaření. "Když vyhlásili jméno vítěze, moje pocity byly nepopsatelné. Přihlásit se do soutěže mě přesvědčila kolegyně Katka. Velkou motivací mi byla i manželka, a protože se věnuje výrobě pekařských výrobků, připravila mi žemle na burger. Nemalou podporu jsem po celý čas trávení v soutěži cítil i ze strany vedoucího a všech kolegů. Jsme tu skutečně skvělý kolektiv," uvádí Safi, vítěz soutěže zaměstnanců Burger Master společnosti McDonald's.

Novinky Safi Cheese a Safi Chicken si mohou zákazníci vychutnat až do 1. září 2019 ve všech restauracích McDonald's v České a Slovenské republice.