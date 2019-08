Nejen příloha. Rýže je výjimečná a světová

Ve světové kuchyni má rýže výrazné místo. Mimo rodnou Asii se dostala do celého světa a už ani Češi si bez ní nedokážou svou gastronomii představit. Rýže je vnímána především jako příloha. Je ale natolik výjimečná surovina, že z ní lze připravit i dokonalá samostatná jídla.

Rychlé kuřecí kousky se zeleninovou omáčkou a sójou

1 ks Sojanka Pod masíčko

2 lžíce oleje

1 hrst bylinek

pepř dle chuti

500 g kuřecích prsou

400 g rýže

sůl dle chuti

Dáme vařit rýži podle návodu. Kuřecí maso nakrájíme na kousky a opečeme na pánvi na rozehřátém oleji. Když je maso opečené, zalijeme ho zeleninovou směsí Pod masíčko Sojanka. Promícháme a necháme prohřát. Rýži posypeme bylinkami a hned podáváme s hotovým masem a omáčkou.

Zapečené lilky plněné masovou směsí

2 lilky

hrnek vařené rýže

2 lžíce bylinek

lžíce oleje

2 Májky se zeleným pepřem

5 cherry rajčátek

100 g tvrdého sýra

Lilky omyjeme a osušíme, překrojíme podélně na polovinu a část dužiny vydlabeme, aby z lilků vznikly mističky.

Rajčátka rozpůlíme a vyjmeme semínka. Nakrájíme je na drobné kousky a dáme do mísy. Přidáme paštiku, rýži, nasekané bylinky (dobromysl, petrželka, saturejka, tymián a podobně) a promícháme. Můžeme přidat také část vydlabané dužiny pokrájené nadrobno.

Směs rozdělíme do lilků, posypeme nastrouhaným sýrem a vložíme do pekáčku vymazaného olivovým olejem. Na 30 minut dáme zapékat do trouby předehřáté na 180 °C.

Podáváme ihned teplé s pečivem nebo zeleninovým salátem.

Šafránové rizoto s hráškem

200 g dlouhozrnné rýže Vitana

350 ml vody

1 cibule

1 lžíce olivového oleje

2 lžičky kurkumy

1 lžička sušeného oregana

lžíce másla

1 kostka Natur Zeleninový bujón Vitana

3 stroužky česneku

150 g Mladého hrášku Znojmia

0,012 g šafránu

lžička sušené bazalky

10 sušených rajčat

Hrášek rozmrazíme. Cibuli a česnek nakrájíme nadrobno a orestujeme na olivovém oleji. Přidáme rýži a restujeme další 1-2 minuty. Zalijeme vodou s rozpuštěným bujónem a vaříme doměkka (cca 15 minut).

Sušená rajčata nadrobno nakrájíme, vmícháme do rýže, přidáme šafrán, oregano, bazalku, kurkumu a máslo. Přidáme hrášek, dochutíme solí a pepřem a podáváme.