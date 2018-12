Netradiční vánoční moučníky. Zkuste ty s tvarůžky

Několik stovek netradičních vánočních moučníků a svátečních balení sušenek s příchutí olomouckých tvarůžků prodají týdně cukrárny v Lošticích na Šumpersku a Olomouci. Ty se specializují na produkty vyráběné z tohoto pikantního sýra s nezaměnitelným aroma. Řekla to spolumajitelka dvojice tvarůžkových cukráren Zdeňka Poštulková. Lidé si mohou koupit trvanlivé vánoční sušenky a na objednávku tvarůžkové moučníky určené k rychlé spotřebě. Vánoční nabídka zahrnuje kremrole, šátečky, dortíčky, koláčky i štrúdl.

"Moučníky se sladce tváří, avšak chutnají slaně," podotkla s úsměvem Poštulková. K dostání jsou například sušenky ve tvaru hvězdiček, při jejichž výrobě byly kromě pšeničné mouky a másla použity i tvarůžky. "Je to takové zdravější mlsání." Předvánoční nabídku dvou tvarůžkových cukráren rozšířil i moučník Mouřenín, což je dortík z máslového těsta naplněný poctivě uleželými tvarůžky. Voňavý dortík je ozdoben mákem a povidly.



Vánoční sortiment tvarůžkové cukrárny zavedly před několika lety. Poptávka už je podle Poštulkové stabilní. Zaměstnanci cukráren lehce slané moučníky a balení sušenek v předvánočním období vyrábějí po stovkách kusů. Lidé si vánoční moučníky kupují průběžně během adventního období a často jimi obohatí i silvestrovský stůl. Objednávek tvarůžkových moučníků přímo na Vánoce ale cukrárna mnoho nemá, protože pozice tradičního cukroví je v tuzemských domácnostech neotřesitelná.



Nápad vyrábět vánočně laděné moučníky z tvarůžků dostali provozovatelé cukrárny v Lošticích poté, co se na podobné výrobky začali vyptávat zvědaví zákazníci. Nyní si kromě vánočních moučníků a sušenek mohou koupit i vánoční dárkovou kazetu či zimní koláč s hruškou, při jehož výrobě byly použity tvarůžky.



Lidé si v tvarůžkové cukrárně v Olomouci, stejně jako v sesterské provozovně u výrobny tvarůžků v Lošticích na Šumpersku, mohou pochutnat kromě slaných moučníků také na tvarůžkovém chlebíčku, bramboráčku, langoši či tvarůžkovém hamburgeru.



Olomoucké tvarůžky jsou jediným původním českým sýrem. Jejich historie na Hané sahá až do 15. století. Tvarůžky z Loštic získaly v roce 2010 chráněné zeměpisné označení EU. Češi o jejich zařazení na unijní seznam usilovali šest let. Problém byl v tom, že Němci a Rakušané chtěli, aby právo vyrábět tyto potraviny měli i potomci sudetských Němců, kteří žijí v Německu a Rakousku.