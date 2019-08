Extrémní počasí ovlivňuje dozrávání vinných hroznů

V důsledku horkého a suchého počasí v posledních letech hrozny na burgundských vinicích dozrávají v nynější době nejrychleji za posledních téměř sedm století. Extrémní počasí, které dnes mohou považovat za normální lidé mladší 30 let, nemá v historii obdoby. K tomuto závěru dospěli vědci, kteří zkoumali údaje o teplotě a sklizni hroznů zpětně až do roku 1354. Tedy do doby, kdy se Evropa vzpamatovala ze smrtící pandemie moru.

"Mimořádně horké a suché roky se v minulosti vyskytovaly jednotlivě, zatímco od přechodu na rychlé oteplování v roce 1988 se staly normou," uvádějí autoři studie zveřejněné v časopise Evropské geofyzikální unie. Zjistili, že v důsledku vyšších teplot v posledních třech desetiletích se hrozny v Burgundsku sklízejí v průměru o 13 dní dříve než v uplynulých 664 letech.

Vědci znovu přezkoumali legendární horké léto roku 1540, kdy vyschla řeka Rýn. Prošli kvůli tomu zhruba 300 záznamů o počasí. Vinaři toho roku sklidili hrozny, které vypadaly jako uschlé rozinky a "dávaly sladké víno podobné sherry, z něhož se lidé hned opili", píší ve zprávě. Renomovaný světový znalec vín Hugh Johnson řekl, že ochutnávka toho ročníku byla jedním z nejpamátnějších okamžiků jeho kariéry.

Rostoucí teploty však nezaručují kvalitní úrodu, upozornili vědci s tím, že stejně důležitými vstupy jsou doba zrání a způsob výroby vína.