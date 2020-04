Koronavirus "zabíjí" také vinaře

Pandemie koronaviru dopadá rovněž na takový obor, jakým je vinařství. Producenti přišli o odbyt do restaurací nebo vinoték, odsouvají se výstavy a prestižní soutěže a výrazně se komplikuje rovněž letošní sklizeň hroznů.

Soutěž Concours Mondial de Bruxelles je některými považováno za jakési vinařské mistrovství světa, kam se každoročně sjíždí naprostá špička mezi vinaři i degustátory. Loni se konalo ve Švýcarsku, na letošní rok připadlo pořadatelství Brnu. Prestižní akce se měla uskutečnit první květnové dny. Jenže se musela odsunout.

"Vzhledem k aktuální situaci ohledně koronaviru se původní termín odkládá," uvedli organizátoři na svých internetových stránkách. Na kdy, to zatím nesdělili. Jednou z variant je konec června. Šéf Vinařského fondu Jaroslav Machovec však ani to nepovažuje za příliš reálné.

"Každým dnem sledujeme vývoj situace. Pokud by současná opatření měla trvat déle, zmáčkne se červené tlačítko a přípravy zastavíme," řekl iDnes.cz Machovec. Další možností je začátek září, poslední možností pak odložení soutěže o celý rok.

Soutěž pro tisíce vín

Nejde přitom o žádnou běžnou akci. Má se na ní degustovat více než devět tisíc vzorků vín z celého světa. Vína hodnotí zkušení zahraniční i tuzemští experti, přičemž jejich hlavním úkolem je vybrat vína výborné kvality bez ohledu na jejich etiketu či prestiž.

Není to jediná vinařská akce, do níž negativně zasáhla současná pandemie. Odsouvají se například také 53. Valtické vinné trhy, které se měly konat rovněž začátkem května. Jde přitom o nejstarší celostátní soutěž vín s mezinárodní účastí v České republice, která navazuje na více než stopadesátiletou historii vinných trhů ve Valticích. Profesionální degustátoři každoročně hodnotí bezmála tisícovku vín.

Podle předsedy Společnosti Valtické vinné trhy Marka Šťastného se akce nemohla konat ani v pozměněném termínu pouze za války a bezprostředně po ní. "Vzhledem k tomu, že příprava takto prestižní soutěže trvá téměř rok, nejsme bohužel schopni ani lidsky, ani technicky zajistit řádné uspořádání akce v tradičním termínu, tedy druhý víkend v květnu. Věříme ale, že se to v letošním roce podaří," uvedl Šťastný.

Ohrožená sklizeň

Vinaři jsou v současnosti rovněž "odstřižení" od uzavřených restaurací, vináren či vinoték. Není to ovšem jediný problém, který je aktuálně kvůli koronaviru trápí. Pandemie by totiž brzy mohla významně zkomplikovat i práci na vinicích a citelně ohrozit průběh sklizně. Vyplynulo to z ankety mezi členy Vinařské unie.

Nouzová opatření byla zavedena v závěru zimy, tedy v období, kdy práci ve vinohradech obstarává méně lidí. Většina vinařství proto mohla pokračovat v práci téměř ve standardním režimu. Podle vinařů by se ale situace mohla už brzy výrazně zhoršit, jak uvedli čeští vinaři.