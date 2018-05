Metropole ožije akcí Praha pije víno

I v letošním roce bude Praha opět pít víno, a to už popáté. Od 18. do 19. května se v prostorách Novoměstské radnice na Karlově náměstí uskuteční vinařský festival autentických, přirozených vín. Organizátoři festivalu, vinný bar Veltlin zastoupený Bogdanem Trojakem a společnost Champagnier v čele s Antonínem Suchánkem, lákají hosty na zvučná jména světového i českého vinařství. Doprovodný program festivalu se zaměří na sto let od založení republiky.

Návštěvníci budou moci během pátku 18. května (13.00 až 20.00) a soboty 19. května (11.00 až 18.00) ochutnat okolo 600 vzorků těch nejvybranějších vín. Kritéria pro účast na festivalu jsou přísná, k zásadám výroby autentických vín patří návrat k tradičním technologiím a minimalizace cizorodých přísad. "Na festivalu se prezentují především vína, která se pěstují udržitelným způsobem. Netrváme na certifikacích a označeních BIO. Důležitější než certifikát je to, že práci většiny zúčastněných vinařů důvěrně známe a víme, jak důležitý je pro ně výsledek v podobě autentického, nemanipulovaného vína," vysvětlil Bogdan Trojak.

Festival navazuje na tradici setkávání vinařů z bývalé rakousko-uherské monarchie, která se konala až do vypuknutí první světové války, a je o něj rok od roku větší zájem - jak z řad návštěvníků, tak i z řad vinařů. "Máme velkou radost, že na letošní ročník přijede například Američan českého původu Jeff Vejr, který tvoří skvělá vína v Oregonu. Navíc byl jeho dědeček legionářem a bojoval na francouzské frontě, jeho rodina tak vypráví silný příběh. Návštěvníci se mohou těšit také na Charlesa Dufoura z Francie, jehož šampaňské končí ve většině michelinských restaurací," řekl Antonín Suchánek.

100 let od založení republiky



Letos, sto let od založení republiky, si hosté kromě vynikajícího vína budou moci užít i kulturně-vzdělávací program zaměřený na rozpad Rakouska-Uherska, který zásadním způsobem změnil mapu Evropy. Proběhnou přednášky o tom, co se v roce 1918 stalo s vinným trhem a jak se začalo budovat samostatné československé vinařství.

V historických prostorách Novoměstské radnice si přijdou na své i milovníci jídla, festival doprovodí food corner. Účast potvrdil například Riccardo Lucque a jeho restaurační skupina La Collezione.

Více informací na webových stránkách či Facebooku.