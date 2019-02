Zabijáci vášně. Čemu se vyhnout a co naopak jíst, když je Valentýn za dveřmi

Blíží se 14. únor, svátek svatého Valentýna, který je v angloamerických zemích zasvěcen svátku zamilovaných a u nás už docela zdomácněl. Které potraviny by rozhodně neměly v únoru na jídelníčku vašem i vašeho partnera chybět, a kterých byste se měli raději vyvarovat? Pojďme si shrnout účinky některých potravin a jejich propojení se sexuálním libidem, aby váš večer neskončil fiaskem.

Pozor na přejídání



Mezi potraviny, při jejichž zvýšené konzumaci může dojít ke snížení chutě na sex, patří potraviny s vysokým glykemickým indexem. Jedná se třeba o kukuřičné lupínky, bílé pečivo či sladké limonády. "Obecně můžeme říci, že jakoukoli vášeň zkazí přejídání, dopřávání si těžkých pokrmů a jídel bohatých na sacharidy. Ty vaše tělo značně zatíží a veškerá chuť na milostné chvíle zmizí," upozorňuje Mgr. Kateřina Šimková, výživová specialistka Zdravestravovani.cz. Jestliže se úmyslně nechcete "odbourat", tak si dopřejte lehce stravitelnou večeři.

Žádný česnek, ale ani brokolici



Existuje celá řada potravin, které ovlivňují tělesné pachy a jejich obtěžující odér se může uvolňovat i několik dní. "Potraviny jako cibule a česnek po konzumaci mají nepříjemný dopad na vůni dechu. A nejen to. Při rozkládání vylučují síru, stejně jako brukvovitá zelenina, kam spadá například brokolice, květák, zelí či kapusta. Tento chemický proces se projeví ve změně pachu moči, ale i potu. Kromě toho brukvovitá zelenina obsahuje takzvanou rafinózu. Trisacharid je rozkládán bakteriemi v tlustém střevě, což má za následek nadýmání a zvýšené riziko plynatosti," varuje Kateřina Šimková. Od těchto potravin se držte dále, jinak riskujete trapas a opadnutí touhy.

Křehká hormonální rovnováha



Jak je známo, tak základním předpokladem pro sexuální výkon, je u mužů potřebný dostatek testosteronu, který u žen ještě doplňuje estrogen. Zásah do hormonální rovnováhy se může projevit nižší vzrušivostí, chabou výdrží a neuspokojivým prožitkem. "Zrádné je třeba tofu a různé sójové produkty. Ty obsahují fytoestrogeny - rostlinné estrogeny, které snižují hladinu testosteronu, což je pro muže a jejich sexuální výkon nežádoucí. Z pohledu hladiny hormonů, které mají vliv na sexuální aktivitu, jsou riziková i rajčata, lékořice, či vysoká a pravidelná konzumace alkoholu," dodává Kateřina Šimková. Jedna až dvě skleničky sektu či vína naopak může napomoci uvolnění a dát prostor vaší fantazii.

Zázvor - životabudič erekce



O koření je obecně známo, že funguje jako afrodiziakum a povzbuzuje naše smysly k aktivitě. Za proslulý životabudič je považován například zázvor, který podporuje chuť na sex a zvyšuje schopnost erekce. Pozitivně působí na prokrvení pohlavních orgánů, díky čemuž můžete s partnerem jednodušeji dosáhnout vytouženého orgasmu. Připravte si doma zázvorovou limonádu nebo vyzkoušejte recept inspirovaný asijskou kuchyní, kde je zázvor častou ingrediencí.

Filmová inspirace - jahody, šampaňské a čokoláda



Tyto atributy se dost často objevují ve žhavých filmových scénách. Jen si vzpomeňte na Devět a půl týdne nebo Pretty Woman. Není divu. "Semínka na jahodách obsahují zinek, který zvyšuje hladinu testosteronu. Obsažené flavonoidy napomáhají správnému prokrvení. Ostatně flavonoidy najdete i v kvalitní raw čokoládě, která se připravuje z nepraženého kakaa. Čokoláda navíc uvolňuje i hormony štěstí, které sexuální požitek ještě umocní," dodává výživová specialistka. Má-li váš partner slabost pro zákusky, připravte mu dezert s jahodami a borůvkami. Borůvky zvýší cirkulaci krve a dopamin stimuluje centra rozkoše v mozku. Pokud se rozhodnete přidat ještě vanilku (z vanilkového lusku), neprohloupíte. Vanilka nejen skvěle chutná a voní, ale patří také mezi posilovače nálady a již v historii byla používána k léčbě impotence či ztrátě libida.

Zelená viagra



Jako stimulant působí i bylinky. Ženšen zná téměř každý a vybaví se nám léčivá bylina, o které ale mnozí netuší, že její pravidelné užívání dokáže zlepšit pocit tělesné i duševní pohody a navíc podporuje libido i sexuální výkonnost. Při jeho častém dopřávání budete navíc schopni snášet vyšší fyzickou i emocionální zátěž. "Výrazné afrodiziakální účinky a vliv na plodnost má i kotvičník zemní, kterému se často říká zelená viagra. Uvádí se, že během užívání se u mužů projevuje 30% nárůst testosteronu, který doprovází dobrá nálada, sebedůvěra a zvýšení libida. Koupit ho můžete v podobě čaje, kapek či kapslí," uzavírá Mgr. Kateřina Šimková.

Recepty na Valentýna podle výživové specialistky Kateřiny Šimkové:

Borůvkové smoothie (1 porce)

Ingredience:

• 90 g bílého jogurtu

• 80 g pomerančové šťávy

• 70 g borůvek

• 10 g medu

Postup a servírování:

Všechny suroviny rozmixujte dohladka. Servírujte v pěkné sklenici s barevnou slámkou. Vršek můžete ozdobit lesním ovocem, jako jsou borůvky, maliny, ostružiny či jedlým kvítím.

Vanilkový koláč z ricotty s lesním ovocem (10 porcí)

Ingredience:

• 500 g čerstvého sýru ricotta

• 100 g žloutků

• 175 g bílků

• 15 g kypřicího prášku

• 50 g citronové šťávy

• 1 g vanilky (lusk)

• 200 g medu

• 50 g třtinového cukru

• 250 g špaldových vloček

• 30 g arašídového másla

• 300 g lesního ovoce

• 500 g řeckého jogurtu Milko

Postup a servírování:

Do misky dáme ricottu, jogurt, žloutky, vanilku, med, citronovou šťávu a arašídové máslo. Vše důkladně promícháme a nakonec přidáme vločky rozmixované na mouku s práškem do pečiva. Opatrně vmícháme připravený sníh z bílků a nalijeme do koláčové formy. Ozdobíme lesním ovocem, které jsme posypali třtinovým cukrem. Pečeme na 170 stupňů asi 40-50 minut. Zchladlý koláč servírujeme s čerstvým ovocem, jako jsou maliny, borůvky a jahody.