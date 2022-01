Barva roku 2022 – jak nejlépe vynikne v interiéru

Toužíte po tom, aby vaše bydlení či pracoviště získalo nevšední nádech, a nevíte, čím jej ozvláštnit? Inspiraci naleznete v odstínu Very Peri, který Pantone Color Institute vyhlásil za barvu letošního roku. Specialista z Hornbachu na barvy a styly bydlení radí, jakým způsobem tento kreativní a harmonický tón modrofialové co nejefektněji začlenit do interiéru.

Zajímavý odstín Very Peri se označuje za nejteplejší tón modré díky svým hřejivým podtónům v červené škále. Působí jemným a harmonickým dojmem, ale zároveň dává prostor kreativitě a hravosti. "Nadčasovost této barvy nese optimistické poselství a interiéru dodá mladistvý šmrnc. V sytých tónech vynikne nejen na detailech, ale i na větší ploše, vždy však ve spojení s dalšími barvami. Lze ji kombinovat s odstíny bílé, pudrové, vanilkové, béžové nebo i červené, naopak při tmavých zelených či šedých tónech snadno zanikne. Světlejší paleta Very Peri přinášejí pocit vzdušnosti a zjemní ostrost kontrastu," vysvětluje Tadeáš Tenkl, odborník z oddělení barev a bytových dekorací v projektových marketech Hornbach.

Klid a soustředění

Odstín Very Peri na sebe nestrhává pozornost, právě naopak - umocňuje vnitřní klid a podporuje schopnost soustředit se. Harmonizuje své okolí a nechává rozvinout fantazii a tvořivost. "Pro příznivce spíše chladnější barevné škály lze tuto neotřelou modrofialovou využít třeba na části zdí, ideálně v kombinaci s odstíny bílé, vanilkové či pudrové, nebo na výraznější kusy nábytku či bytových doplňků. Potah gauče, případně velkého ušáku, nebo kusový koberec v odstínu Very Peri v přítomnosti světlých podlah a světlé barvy na zdech vytvoří až překvapivě příjemné a doslova nekonfliktní prostředí," říká specialista z Hornbachu a dodává: "Stejnou službu udělají také rolety, závěsy, povlečení nebo přehozy na postel v této barvě. Zejména pokud jsou zdi i nábytek kolem výrazně světlejší."

Barva Very Peri se hodí prakticky do jakékoli místnosti a na jakýkoli materiál. Její odstíny korespondují s tóny levandulové a šeříkové. Výsledný efekt je pouze otázkou schopnosti správně doladit detaily, a vyhnout se tak ponurému a příliš tmavému vzhledu interiéru.

Hravost a kreativita

Schopnost odstínu Very Peri ozvláštnit a omladit prostor tkví v její univerzálnosti. Lze ji v různých stupních sytosti využít na velké množství materiálů i tvarů. Najde tak uplatnění i pro milovníky teplých tónů - zejména v podobě doplňků, jakými mohou být různé lampy, rámečky, žárovky, polštářky nebo prostírání. "Pro ty odvážnější skvěle poslouží jako součást barevné mozaiky, která vynikne i na malém prostoru. Stejně dobře působí i v rámci barevné tapety v dětském nebo studentském pokoji či fototapety v ložnici, případně v kuchyni. Na roletách typu den a noc její odstíny v kombinaci s bílou doslova okouzlí," uzavírá Tadeáš Tenkl z projektových marketů Hornbach.