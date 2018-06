Cyklisté v Praze mají novou stezku, měří přes 700 metrů

Pražští cyklisté mohou ode dneška využívat novou cyklostezku podél Košíkovského potoka na Jižním Městě. Stezka měří 709 metrů a její vybudování vyšlo na 15,6 milionu korun. Cyklostezka začíná u bazénu VS Jedenáctka a vede ke Košíkovským nádržím, kde se napojuje na nynější stezku z Jižního Města do Záběhlic. Praha letos naplánovala investovat do cyklistiky 100 milionů korun a na konci května otevřela novou stezku v Běchovicích.

Upravovalo se také okolí stezky. "Byl založen nový trávník, pokácena nevhodná a přestárlá zeleň podle rozhodnutí odboru životního prostředí, stávající zeleň byla ošetřena a provedena náhradní výsadba stromů, především jasanů a líp. Stezka je dále ohraničena gabionovými zdmi a vybudováno bylo také přemostění přes potok," uvedl ředitel Technické správy komunikací (TSK) říká Petr Smolka.

Přes 700 dlouhá cesta je široká čtyři metry a má asfaltový povrch. Určena je nejen pro cyklisty, ale rovněž in-line bruslaře a pro pěší. Její stavba začala loni v listopadu.

Cyklisté mohou od konce května využívat novou cyklostezku rovněž mezi Běchovicemi a Horními Počernicemi. Trasa měří více než kilometr a začíná za podjezdem železniční tratě v Běchovicích, zhruba 300 metrů od křižovatky ulic Mladých Běchovic a Českobrodské. Výstavba vyšla TSK na 24,8 milionu korun.

Magistrát letos plánuje vložit do rozvoje cyklistiky až 100 milionů korun. Nejvyšší částka půjde na budování cyklostezek. Instalovány budou nové stojany a dál se bude rozvíjet veřejné sdílení kol, takzvaný bikesharing. Rozšířena bude za 17 milionů vytížená stezka A2 mezi Modřany a Zbraslaví a peníze půjdou také na stavbu mezi Klánovicemi a Kolodějemi, Cholupicemi a Dolními Břežany a rozšířena bude cyklostezka A1 v Radotíně.

Prostřednictvím TSK magistrát loni investoval do cyklodopravy přes 33 milionů korun. Dalších 17,6 milionu dostaly od města jednotlivé radnice.