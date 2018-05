Havaj nejspíš zakáže opalovací krémy. Škodí korálovým útesům

Havaj jako první z amerických států zřejmě zakáže prodej některých opalovacích krémů, které svým složením škodí korálovým útesům. Návrh zákona, který by měl vstoupit v platnost v roce 2021, nyní čeká na podpis demokratického guvernéra Davida Igea.



Návrh zakazuje prodej opalovacích krémů, které obsahují látky oxybenzon a oktinoxát. Právě tyto dvě chemikálie podle vědců způsobují mimo jiné "bělení" korálů. Obsaženy jsou ve více než třech tisících oblíbených opalovacích přípravcích. Pokud havajský guvernér návrh podepíše, stane se Havaj vůbec prvním státem na světě s takovýmto zákonem - zakázán bude jak prodej přípravků, tak i jejich distribuce.



"Znamená to výrazný rozdíl v ochraně našich korálových útesů, mořského života a lidského zdraví," řekl senátor Mike Gabbard, který návrh zákona představil. Stojí v něm, že zmíněné chemické látky obsažené v opalovacích přípravcích "narušují rozvoj korálů, zvyšují jejich běleni a způsobují genetické poškození korálů a dalších mořských organismů".



Již v roce 2015 řekl vědec Craig Downs, spoluautor studie, která ukazuje na nepříznivé účinky oxybenzonu a oktinoxátu na útesy, že: "jakákoli malá snaha snížit znečištění oxybenzonem by mohla znamenat, že korálový útes přežije dlouhé, horké léto nebo že se zhoršená oblast zotaví".



Havajské vody navštíví každoročně přes osm milionů turistů a jejich počet se stále zvyšuje. Nedávná studie zjistila, že přibližně 14 tisíc tun opalovacího krému se každoročně na korálové útesy. "Zákaz opalovacích krémů ale nevyřeší další problémy, jako jsou například: teplotní anomálie, nadměrný rybolov, koráloví dravci a pobřežní výtoky, které znečišťují a ničí útesy," upozornil Jorg Wiedenmann ze Southamptonské univerzity ve Velké Británii.