Jízda v dunách a nocleh ve stanu. Zažijte Tunisko jinak

Rady na cesty: - Vízum při cestování do Tunisu není třeba. - Jeden tuniský dinár (TND) je aktuálně v přepočtu 8,6 korun. Eura či dolary vyměníte na letišti nebo v hotelu. - Týden na Džerbě All inklusive se dá s cestovní kanceláří pořídit od 6690 korun. - Dvoudenní výlet na trase Djerba - Médenine - Chenini Berbers village - Ksar Ghilene pořídíte od 2000 korun s jídlem a ubytováním. - Za projížďku na velbloudech v písčitých dunách zaplatíte asi 25 TND (cca 215 korun). - Výlety do pouště byste měli stihnout do konce jara, pak už tam je příliš horko. - Smlouvejte! Na pouličních trzích se o cenu zboží vyjednává. Kdo to neumí, zaplatí třeba i desetinásobně větší částku, než odpovídá skutečnosti. - Nebojte se jehněčího a klobásek merguez, ve vnitrozemí je to nejlepší jídlo.