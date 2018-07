Kam na fish and chips? Křížem krážem po Londýně

Pokud dumáte nad tím, co s načatými prázdninami či dovolenou, zkuste vyrazit do anglické metropole. A je jedno, jestli jste spíše dobrodruh, milovník jídla, kávy či nakupovací maniak. Londýn nabízí širokou škálu možností, tak proč toho nevyužít?

První otázka, kterou budete muset při návštěvě Londýna řešit je, jak se tam dopravit. Máte na výběr z několika možností. Pokud vám představa několikahodinové jízdy autobusem či autem nepřipadá atraktivní a spíš si raději připlatíte, nabízí se letadlo.

V sezóně se však jednosměrné letenky (když máte tu smůlu) pro dva lidi s dvěma příručními zavazadly a jedním kufrem do 20 kilogramů prodraží - kolem osmi tisíc korun. Pokud jste ale trpěliví, hledáte dlouho a ceny si hlídáte, můžete mít štěstí a sehnat výrazně levnější.

Teď ale už k samotnému místu dění. Londýn je přesně takové město, které se dá vystihnout tak, že žije svým vlastním životem. Tamní atmosféra je rozmanitá a brzy vás pohltí. Kamkoli se vydáte, čeká vás nádherná britská architektura, několik neobyčejných kaváren, nespočet obchodů a restaurací.

Na každém rohu narazíte na historický monument, který odkazuje ke slavným dějinám Anglie. Za návštěvu určitě stojí známá místa jako jsou Big Ben, Westminsterský palác, Buckinghamský palác, Westminsterské opatství, Londýnské oko nebo mrakodrap Shard of Glass. Pokud se rozhodnete zaplatit vstupné a jít na všechny prohlídky, vyjde vás to ale hodně draho. Jedna vstupenka pro dospělého většinou stojí zhruba kolem 20 liber (585 korun).

Pro ty, kteří se raději vypadají neturistickou trasou, zkuste se projít kolem břehů řeky Temže, zastavit se v tamních podnicích na skleničku vína a pomalu se přibližovat k Tower Bridge - jednomu ze symbolů Londýna.

Vyhlídka na řeku

Určitě doporučujeme nevynechat procházku po mostě a počkat si, až se most bude otevírat a vpouštět připlouvající lodě do města. Můžete si také zaplatit 90minutovou prohlídku Tower Bridge, v níž je také procházka po spojující lávce se skleněnou podlahou. Máte tak možnost dohlédnout až na Doky svaté Kateřiny a Butler's Wharf.

Pokud vám během cesty vyhládlo, zastavte se v hospůdce Anchor Tap, která nabízí nejen anglickou klasiku fish and chips, ale také přímý výhled na most. Pro milovníky kávy máme rovněž dobrou zprávu. Na každém rohu narazíte na nespočet kaváren, které lákají na netradiční vzhled - ať už se jedná o retro nebo modernu - káva, kterou nabízejí, je výborná. My doporučujeme zejména Allpress Espresso Roastery & Cafe, která se nachází kousek od zastávky metra Dalston Junction.

Hudba či piknik v parku

Pokud jste už unavení z rušného a přeplněného centra města, za návštěvu také stojí známý Hyde Park, který přes léto nabízí řadu kulturních akcí - zejména hudebních festivalů a koncertů. Pokud zrovna chcete odpočívat, stačí si jen rozložit v parku deku a uspořádat piknik. Poblíž se nachází také známý královský St. James's Park, který se rozkládá východně od Buckinghamského paláce a západně od Downing Street.

Jestli máte obavy z tamní dopravy, nezoufejte. Na první pohled se může zdát změť linek metra, vlaků a nadzemek jako něco nepochopitelného, ale během pár jízd si zvyknete. Určitě ale stojí za zmínku fakt, že tamní je velmi drahá. Vyplatí se tedy pořídit si takzvanou Oyster card, což je elektronická karta, která vám ušetří víc než půlku jízdného. Koupíte ji buď předem online (v tomto případě je tam nevratný zřizovací poplatek tři libry) nebo přímo na dané stanici metra v Londýně (poplatek je sice pět liber, ale automat vám ho vrátí, jakmile odevzdáte kartu).