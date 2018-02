Lurdy: poutní místo proslulé zjevením Panny Marie

Ve světě jsou známy stovky poutních míst, o nichž se tvrdí, že se tam přihodilo něco nadpřirozeného. Okolo 70 procent z nich je pak zasvěceno Panně Marii. Jedno z nejznámějších zjevení se údajně odehrálo před 160 lety v jihofrancouzských Lurdách, kde se 11. února 1858 měla Panna Maria poprvé zjevit místní chudé dívce Bernadettě Soubirousové. Od roku 1862 církev toto zjevení uznává jako pravé. Vizionářka byla později prohlášena za svatou.

Čtrnáctiletá dívka se tehdy vydala se svou sestrou a kamarádkou do lesa na dříví. Cestou se jí v jeskyni Massabielle měla zjevit bíle oděná Paní. Zvony právě oznámily poledne, když prý všechno začalo. "Cítila jsem závan větru, jako by se blížila bouřka, a uviděla jsem krásnou paní obklopenou světlem. Pozdravila mě úklonem hlavy a rozevřela ruce. Na pravé měla růženec, tak jsem sáhla do kapsy pro svůj a začala se modlit," vyprávěla Bernadetta. Nikdo jí ale zpočátku nevěřil.

Zjevení se několikrát opakovala, postava se Bernadettě nakonec představila jako "neposkvrněné početí" - což byl také vzkaz věřícím. Katolické dogma o neposkvrněném početí Panny Marie, které praví, že Panna Maria byla jako jediný člověk přivedena na svět bez dědičného hříchu, vyhlásil papež Pius IX. pouhé čtyři roky předtím. Dívku také vyzvala k modlitbám za obrácení hříšníků a vyjevila přání, aby lidé ve skále vykopali studnu a na místě postavili kapli.

Panna Maria měla rovněž upozornit, že voda z lurdské studny bude léčivá a bude uzdravovat nemocné. Dnes je jeskyně s pramenem ověšena stovkami berlí, které mají dokazovat zázračná uzdravení věřících i nevěřících. Už v roce 1882 začal přímo v Lurdách působit mezinárodní lékařský výbor, který každý případ zázračného uzdravení podrobně zkoumá. Do města každoročně přichází na šest milionů poutníků, mezi nimiž jsou tisíce těžce nemocných a handicapovaných.

V posuzování obdobných zjevení bývá církev velmi obezřetná. Jen v samotných Lurdách bylo od roku 1858 zaznamenáno přes sedm tisíc případů uzdravení, podle přísných kritérií bylo jako zázrak uznáno jen 69 z nich. S rozvojem lékařské vědy v posledních letech počet uznaných zázraků klesá. Od roku 2000 byly v Lurdách potvrzeny jen tři případy nevysvětlitelného vyléčení, naposledy v roce 2013. Zatímco například v letech 1908 až 1913 jich bylo 34 a v letech 1946 až 1965 dvaadvacet.

Bernadetta, která se měla s Pannou Marií setkat osmnáctkrát (naposledy 16. července 1858) odešla poté do kláštera v Nevers-sur-Loire. Zde také v 35 letech v roce 1879 zemřela, pohřbena je ve skleněném sarkofágu. Když bylo její tělo několik let po smrti exhumováno, zjistilo se, že nezaznamenalo žádné známky rozkladu. Do Nevers se ihned sjeli lékaři a odborníci, kteří se úkaz marně snažili vysvětlit. Papež Pius XI. prohlásil Bernadettu za svatou v roce 1933.

Podle legend pochází první zjevení Panny Marie už z roku 40 po Kristu. Tím, komu se tehdy matka Ježíše měla zjevit, měl být jeden z apoštolů - Jakub. Stalo se tak ve španělské Zaragoze, která byla jednou ze zastávek jeho misijních cest. K dalším známým lokalitám spjatým s mariánským kultem patří Fátima (Portugalsko), La Saletta (Francie), Guadalupe (Mexiko), Beauraing a Banneux (Belgie), Medžugorje (Bosna a Hercegovina), Garabandal (Španělsko), Litmanová a Turzovka (Slovensko) nebo v tuzemsku Filipov či Svatá Hora.