MSI přichází s jarními slevami na notebooky i handheld Claw

MSI si na jaro připravilo akci určenou pro všechny hráče, kteří hodlají vyrazit na cesty. Ve slevě seženete notebooky i handheld ideální na hraní mimo domov.

Steam knihovna plná her lákajících k dohraní, ale váš herní stroj už dosluhuje? V tom případě je ideální čas využít jarních slev, které přináší MSI. Ušetřit můžete tisíce korun za výkonné notebooky a handheld MSI Claw. Nabídka je široká, tudíž si vybere opravdu každý.

Portfolio MSI je rozsáhlé a v každé cenové kategorii najdete herní stroj se zajímavým poměrem ceny a výkonu. Mezi levnější modely se řadí třeba MSI Thin 15, který zaujme osazenou grafikou Nvidia RTX 4050 6 GB, tedy nejnovější generací s podporou pro DLSS 3. Doplňuje ji Intel Core i5, 16 GB RAM a 1 TB SSD. Na hry tedy bude dost místa. Hráče potěší i 144Hz displej.

Jak už název Thin napovídá, tento notebook je tenký jen 22 mm a váží pouhých 1,86 kg. Proto ho můžeme doporučit třeba studentům. V batohu se zkrátka nepronese a v přestávkách mezi přednáškami si na něm v klidu zahrajete. V akci MSI Thin 15 pořídíte za 22 990 korun, ušetříte tak tisícovku, kterou můžete investovat třeba do rozšíření vaší knihovny her.

Hledáte něco výkonnějšího s lepšími specifikacemi? V tom případě by vám mohl padnout do oka MSI Stealth 16 AI Studio. Řada Stealth je u MSI velmi oblíbená a výrobce tyto stroje osazuje výkonným hardwarem, který se stále vměstná do malého těla. I v tomto případě notebook váží pod dva kilogramy a hodí se tak na pravidelné dojíždění a cestování.

Uvnitř MSI Stealth 16 AI Studio naleznete opravdu výkonná střeva. Ústředním bodem je Nvidia GeForce RTX 4070 a procesor Intel Core Ultra 7 155H. Plynulý obraz se vykresluje na 240Hz displeji s rozlišením 2560 × 1600 pixelů. Jde tedy s poměrem stran 16:10 o ideální obrazovku pro hry i práci. RAM o kapacitě 32 GB zvládne i několik desítek záložek v Google Chromu a 1 TB SSD znamená opět dostatek místa na všechny vaše hry.

MSI Stealth tak kombinuje opravdu výkonný hardware ve stále tenkém a lehkém těle. Ochuzeni nebudete ani o plnohodnotnou konektorovou výbavu, které nechybí HDMI, ethernet, Thunderbolt 4 a klasické USB. To vše v akci za 52 240 korun, tedy se slevou 5 %.

V nabídce MSI najdeme samozřejmě i řadu dalších strojů s cenovkou vyšší i nižší než zmíněné dva modely. Například MSI Modern 15 pořídíte už za 13 490 korun. Nejde sice o herní stroj, ačkoliv starší tituly nebo třeba plošinovky zvládne. Za nízkou cenu ale získáte notebook bez větších slabin. Full HD displej, 16 GB RAM nebo 512 GB SSD patří v této kategorii k tomu lepšímu. Zároveň se nezapomnělo na rychlé USB 3.2 Gen 2 nebo Wifi 6E. Do práce nebo na studium ideální stroj.

Na druhé straně portfolia stojí MSI Raider GE78 HX s nekompromisní výbavou. Na RTX 4090 a Intel Core i9 14900HX rozjedete opravdu každou hru na vysoké detaily i při rozlišení 2560 × 1600 pixelů. Náročné hráče kompetitivních titulů zaujme 240Hz obnovovací frekvence, opět bez kompromisů. Výkon z osazených čipů ždímá na maximum i MUX switch, který přemostí integrovanou grafiku v procesoru, aby tu dedikovanou nic nebrzdilo. Zmínit můžeme i 32 GB DDR5 RAM a 2 TB SSD. Za takový herní luxus si sice připlatíte, cenovka se šplhá lehce přes 100 tisíc korun, ale lépe si na notebooku opravdu nezahrajete.

Na závěr zde máme opravdu přenosné zařízení. Handheld MSI Claw s Intel Core Ultra 5 135H je v akci za 18 990 korun, při pořízení tedy ušetříte tisíc korun. Malé zařízení s pozoruhodným výkonem rozjede na malém displeji řadu her, které již vlastníte. Na 500 GB SSD se jich vejde dostatek i na dlouhé cesty. Dlouhou výdrž zajišťuje 53 Wh baterie. V kombinaci s hmotností jen 675 gramů jde o ideálního parťáka na jarní výlety.

Kompletní jarní akci MSI najdete na webu zde. Kromě zmíněných modelů se ve slevě nachází i herní notebook MSI Katana 15 nebo menší MSI Modern 14. Výběr je tedy opravdu široký.