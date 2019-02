Pravá neapolská pizza, masopustní rej či Kramolínský obřák

Víkend od 9. do 10. února si přichystal mnoho akcí, které by rozhodně stálo za to navštívit. Půjde o soutěže, ať už gastronomické, nebo sportovní. Spousta akcí se tento víkend bude konat k příležitosti masopustu a jeho oslav. Půjde ale také o oslavy čínského Nového roku. Teď je otázkou, jak všechny události stihnout.

Druhý únorový víkend bude ve Vsetíně patřit zelí. Koná se zde již třetí ročník souboje O nejlepší kysané zelí. V restauraci Prádelna na sídlišti Luh se bude nejen koštovat, ale také zde zahraje cimbálová muzika Vsacan. Soutěžící budou zároveň samotnými porotci. Vstupné je zdarma, zápisné do souboje je 100 korun.

Plzeň se v sobotu 9. února změní v místo hodování a veselí. V Plzeňském Prazdroji budou oslavovat masopust zabijačkou. A vepřové hody je samozřejmě nejlepší pořádat u piva. U zahradního pavilonu Formanka nebude chybět ani muzika. K jídlu bude na výběr od jitrnic přes tlačenky a jelítka až po guláš. Vstupné je zdarma.

V Jizerských horách se v sobotu 9. února sejdou ty nejlepší a nejoriginálnější létací stroje, aby zde změřily své síly. Závod se koná v areálu bývalého skokanského můstku v Plavech. Rozhodně se nebude hodnotit pouze uletěná vzdálenost saní, ale také styl, originalita a samotná propracovanost létacího stroje, kostýmy letců a ohlas obecenstva. Všichni letci obdrží poukázku na občerstvení.

Historická lyže - recesistický závod v Novém Boru se pořádá 9. února, jak jinak než v dobovém oblečení. Závod se koná v rámci masopustu v duchu karnevalu. Závodit se bude ve třech disciplínách, a to "O nejrychlejšího běžkaře", "O nejfešnějšího štramáka" a "O nejstylovějšího lyžníka". Soutěžící se mohou těšit na ceny ze skla z města skla, ale také vstupenky na místní akce.

Ve skiareálu Lipno se o druhém únorovém víkendu bude pořádat oblíbený otevřený závod v obřím slalomu. Kramolínský obřák je určen pro děti i dospělé, kteří se chtějí utkat ve sjezdovém lyžování. Do závodu se mohou přihlásit jak amatérští závodníci, tak zkušení borci.

Město Kadaň přichystalo na sobotu 9. února již tradiční masopustní rej pod vedením dobrého vojáka Švejka. Připraven je bohatý program - budou zde ukázky starých řemesel a také ochutnávky zabijačkových dobrot. Vstupné je zdarma.

Na neděli 10. února si květinářství Luka:sh připravilo setkání ve znamení čínského Nového roku. Akce je doporučená pro ženy starší 24 let. Půjde o diskuzi o čínské kultuře rovnováhy mezi životem a prací. V rámci akce bude také ochutnávka veganských pure tradičních čínských pokrmů, jako jsou koláček štěstí, udon nudle se zeleninou či čínský čajový ceremoniál. Rezervace je nutná předem. Vstupné činí 650 korun.

Galerie Point si na sobotní večer přichystala akci Le pizze di Frankie x Point. Servírovat se zde bude pravá neapolská pizza v několika variantách. Zájemci si budou moci pizzu vychutnat jak na místě, tak si ji odnést s sebou. O hudební doprovod se postará Baleen all night long.