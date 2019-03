Vyhlídka Růženka v Českém Švýcarsku je Rozhlednou roku 2018

Netypická vyhlídka Růženka v Českém Švýcarsku získala titul Rozhledna roku 2018. Druhé místo obsadila další stavba v Ústeckém kraji, a to na vrchu Rubín u Podbořan. Výsledky soutěže řekl předseda Klubu přátel rozhleden Jaroslav Fábera. Třetí se umístila Kopaninka u obce Repechy na Prostějovsku v Olomouckém kraji.

Anketu vyhlašoval klub už popáté. Jsou do ní zařazeny pouze rozhledny, které vznikly v daném hlasovacím roce. Loni jich bylo 11.

Vyhlídka na Pastevním vrchu u obce Růžová v Českém Švýcarsku se otevřela loni v dubnu. Zajímavá je zejména tvarem, který připomíná návrh národní knihovny v Praze od architekta Jana Kaplického, přitom tvar vyhlídky byl navržen dávno před Kaplického knihovnou a vzešel z nápadu mladých architektů z Liberce.

Na kopci za obcí stály kdysi tři rozhledny, které postupně shořely. Nová stavba je betonová. Od záměru postavit vyhlídku uplynula řada let.

"Ocenění je pro nás určitě velkým zadostiučiněním. Moc nás to těší," řekla starostka obce Helena Křížková. Od otevření je podle starostky u rozhledny plno. "Je to tam jak na mraveništi, a to i teď v zimě."

Vyhlídka je vysoká 6,2 metru a je z ní vidět na Pravčickou bránu, Milešovku, Sněžník, Sokolí vrch, na saský Lilienstein či Grosser Winterberg.

Loni v září se otevřela dřevěná vyhlídková věž na vrchu Rubín u Podbořan, stojí nedaleko slovanského hradiště. Věž je vysoká 7,33 metru a vyhlížet z ní mohou turisté na Doupovské vrchy, Krušné hory a České středohoří.

Pokochat se pohledem na Drahanskou vrchovinu i široké okolí mohou lidé z rozhledny Kopaninka, která se na stejnojmenném kopci u obce Repechy na Prostějovsku tyčí do výšky 22 metrů.

V anketě Rozhledna roku 2018 hlasovalo 1109 osob, Růženka dostala 334 hlasů a získá diplom, Rubín obdržel 138 hlasů a Kopaninka 127. "Vítězná rozhledna dostane diplom a z hlasujících účastníků jsme vybrali deset, kteří získali krásné ceny," uvedl Fábera. "Rozhledny nejen vznikají, ale i z krajiny mizí, proto je dobré na ně upozorňovat," dodal předseda klubu.