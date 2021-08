Jak na stylovou domácí kancelář

V posledním roce a půl si práci z domova vyzkoušela valná většina z nás. Ač si nikdo nemyslel, že bychom doma zůstali tak dlouho, postupně jsme si na nový režim zvykli. Přizpůsobili jsme tomu své domácí prostředí a vytvořili si malou domácí kancelář. Pokud jste v situaci, kdy vás šéf do společných firemních prostorů ještě nenahání, inspirujte se tipy na to, jak si to doma udělat co nejhezčí, a ještě tím třeba zvýšit svou produktivitu.

Vsaďte na funkčnost a styl

Pracovní místo už dávno není jen o stolu a židli. Byť to jsou elementární prvky, svou roli hrají i doplňky, dekorace a celková atmosféra. Základem je to, abyste měli své stálé a jasně dané pracovní místo, tedy abyste striktně oddělili část bytu, kde relaxujete, od té, kde se věnujete práci. Nemusí to nutně být samostatný pokoj, stačí koutek, který uzpůsobíte svým potřebám. Vybavte jej krásnými doplňky, které zpříjemní pracovní dobu.

Každý, kdo pracuje z domova, ví, že kromě stolu a kancelářského křesla je nutné mít k dispozici i úložný prostor, kam schováte papíry, faktury, poznámky, knihy nebo zápisníky. Ideální je pro to stylový regál či polička. Takový kus nábytku se pro vás stane nejen funkčním pomocníkem při práci, ale i skvělým doplňkem interiéru. Vybrat si můžete z větších i menších kusů, případně i podle toho, zda jej chcete umístit do prostoru, či zavěsit na zeď.

Nastartujte produktivitu správnou vůní

Slyšeli jste někdy o tzv. smell memory neboli paměti na vůně? Náš mozek si je spojuje s určitými činnostmi a následně podle toho funguje. Jestli si do své mini kanceláře pořídíte aroma lampu, do níž budete používat stále stejnou vůni, hlava ji bude mít zafixovanou s pracovním procesem a příště se rychleji a snáze dostane do pracovního "flow". Při výběru vhodné vůně dbejte na to, aby vám byla maximálně příjemná. Měla by podněcovat produktivitu, nabudí vás k výkonu a nevyvolá potřebu prokrastinovat.

Důležitá je i samotná aroma lampa, která by měla přirozeně zapadat do interiéru. Volte z minimalistických variant nebo z takových, které budou výraznějším doplňkem pracovního koutku. Svůj nový kousek si vyberte například na GLAMI, kde seženete lampy v různých velikostech a pořídit zde můžete i hodící se vůně.

Zápisník ani kalendář nemusí být nuda

Organizace a disciplinovanost je základ efektivní práce z domova. Odolejte vlivům, které vás doma rozptylují. Seznam úkolů na každý den je evergreen, bez nějž by většina lidí nebyla schopná fungovat. Otázka ale je, kam si ho zapíšete. Je totiž rozdíl, jestli to bude na kus papíru, který náhodně najdete a lehce zašantročíte, nebo do krásného zápisníku, díky kterému se na každé odškrtnutí budete těšit.

Pokud výběr zápisníku a diáře nepodceníte, můžete jej používat nejen pro úkoly a pracovní cíle, ale i na poznámky a zápisky z vašeho dne. Správný notýsek tedy může sloužit i jako deník a místo, kam budete zapisovat své myšlenky nebo třeba termíny a časy tréninku. Nenajdete-li takový, který by vám svým rozložením vyhovoval, vždy si jej můžete přetvořit k obrazu svému. Popusťte uzdu fantazii, zavrtejte se do kreativní činnosti a odpočiňte si na chvíli od monitoru.

Přehled o termínech, deadlinech a časových osách nemusí být fádní. Klasické papírové kalendáře jsou již dávným přežitkem a nyní platí, že čím designovější, tím lepší!

Vyberte si proto takový, který vám bude každý den dělat radost. Dáte přednost dřevěnému s kostkami, stylovému s patinou na stěnu, nebo zajímavému retro kousku?

Ať už se rozhodnete pro jakékoliv doplňky do domácí kanceláře, dbejte na to, aby souzněly s vaší osobností, tempem práce a ladily se zbytkem prostředí. Jen tak se totiž budete do práce a svého pracovního koutku každý den těšit a s chutí dosahovat nejlepších výkonů.