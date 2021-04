Jak položit dlažbu v koupelně

Správně zvolená dlažba v koupelně zvyšuje nejen její estetickou, ale i užitnou hodnotu. Odborník z Hornbachu poradí s přípravou, pokládkou, spárováním i samotným výběrem koupelnové dlažby.

Pro volbu dlažby nabízí trh nespočet různých variant, od barvy, velikosti, dekoru, stylu, textury až po imitace přírodních materiálů. Vzhled a design dlaždice však není to jediné, na co je při koupi potřeba hledět - nepostradatelnou součástí dlažby je také její funkčnost.

Výběr vhodné dlažby

"Při nákupu dlažby dbejte vždy na to, aby zboží bylo vyrobeno v souladu s normou EN. Tato evropská norma stanovuje minimální požadavky na kvalitu pórovinových a kameninových dlaždic," radí Adéla Kadlečíková, odbornice z oddělení dlažby v projektových marketech Hornbach, a dodává, "dlažby shodné s EN mají regulované minimální požadavky na odolnost proti opotřebení, nasákavost, toleranci rozměru, rovnost povrchu, mrazuvzdornost a pevnost v tlaku a ohybu." Mezi další důležité znaky kvality dlažeb patří třídy odolnosti proti povrchovému opotřebení (od velmi nízkého zatížení třídy I až po velmi vysoké zatížení třídy V), třídy protiskluznosti (třída R9 s nízkým součinitelem přilnavosti až po třídu R12 s vysokým součinitelem přilnavosti) a třídy otěru (třídy 1-5, čím vyšší je třída otěru, tím odolnější dlaždice jsou).

"Ještě před pokládkou je třeba zkontrolovat celou sérii zakoupených dlaždic, její kvalitu, odstín a rozměry. K tomu postačí porovnání jednotlivých dlaždic odebraných z různých krabic. Zboží lze totiž reklamovat pouze před pokládkou," upozorňuje odbornice Adéla Kadlečíková. Porovnejte barevné odstíny, popř. jejich jemné rozdíly s údaji výrobce na krabici. Tato data musí na všech krabicích souhlasit. Dlaždice pokládejte střídavě a minimálně ze třech krabic.

Než se pustíte do pokládky:

V koupelně použijte dlažbu s minimální nasákavostí a vysokou odolností vůči otěru!

Patřičnou pozornost věnujte i výběru vhodného lepidla a práci s ním!

Dlažbu pokládejte zásadně se spárami, které po vytvrdnutí lepidla vyplníte spárovací směsí! Spáry by měly být vždy rozmístěné symetricky nebo uprostřed menších ploch. Špatně umístěné spáry poškodí celek z estetického hlediska. Je nutné vnímat, co je pro naše oči zásadní při vstupu do obkládaného prostoru. Může jít o střed podlahy, sprchový kout, protilehlou stěnu, roh místnosti a podobně. Zásadní může být například i listela. Dominantní je v prostoru vždy místo, kam se náš pohled zaměří hned při vstupu.

Postup - krok za krokem

Pokládka dlažby v koupelně se neobejde bez potřebného materiálu, nářadí a správné přípravy.

Příprava

Nejprve si změřte podlahu, abyste mohli určit správné množství materiálu. Na stěny, resp. jako zakončení podlahy na stěně, budete potřebovat nalepit sokly.

Podklad musí být bez trhlin, čistý a rovný. Menší nerovnosti do 5 mm lze odstranit pomocí lepidla na dlažbu, větší pak, po nanesení základního nátěru, pomocí tekutého tmelu.

Před uhlazením tekutého tmelu na stěnu naneste jeden izolační pás na okraje, protože tmel se nesmí dostat přímo do kontaktu se stěnou. Tmel se rozteče sám od sebe. Takto vzniklá rovná plocha musí ještě zaschnout.

Naplánujte obraz pokládky tak, aby vzniklo co možná nejsymetričtější uspořádání.

Pokládka

S pokládkou podlahové dlažby začněte uprostřed místnosti u rovné stěny, ideálně naproti dveřím. Nejprve rozmíchejte lepidlo na dlaždice pomocí čisté nádoby a míchadla.

Lepidlo na dlažbu naneste hladící lžící s vhodným ozubením na plochu pokládky a pročešte ho.

Poté zasaďte první dlaždici do lepidlového lůžka. Dlaždici spojte s lepidlem jemným posouváním sem a tam. Pomocí spárovacích klínů vytvořte okrajovou spáru ke zdi a k sanitárním předmětům.

Až bude sedět první dlaždice, pokládejte další dlaždice této řady.

Rovné, průběžné řezy vytvoříte řezačkou na dlažbu. Rohy a otvory vyřízněte z dlaždice úhlovou bruskou. Pokračujte dále v práci po řadách.

Na problematických místech, např. u radiátorových trubek musíte vyříznout v dlaždici úzké otvory.

Na neobložené stěny nalepte sokly. Naneste na zadní stranu přiříznuté soklové dlaždice lepidlo na dlažbu a přiložte ho na stěnu. Pro příslušnou podlahovou dlaždici použijte podložku, např. spárovací klíny. Tato spára se později vyspáruje trvale elastickým sanitárním silikonem.

Spárování

Při spárování je dobré zjistit si předem, zda může spárovací hmota dlaždici trvale poškodit, například přebarvit. Pokud ano, bude nutná její povrchová ochrana např. lepenkou. Problém může nastat zejména u dlaždic neglazovaných.

Před vyspárováním by měly být obklady čisté. Na vyspárování plochy použijte flexibilní spárovací maltu a rozmíchejte ji podle pokynů od výrobce.

Spárovací maltu nanášejte úhlopříčně směrem ke spárám a nechte ji ztuhnout.

Plochu omyjte čistou vodou. Hladítko vždy důkladně vymyjte.

Přechody mezi podlahovou dlažbou a stěnovými obklady nebo soklovou dlažbou a také veškeré spáry k přiléhajícím předmětům se vyspárují trvale elastickým sanitárním silikonem.

Spárovací hmota se po nanesení rovnoměrně stáhne pomocí hladítka na spáry.