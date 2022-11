Jak v zimě neprochladnout? Naučte se správně vrstvit

Máte zimu spojenou s objemným oblečením, které by vás mělo zahřát, ochránit před prochladnutím, ale zároveň vám tak trochu brání v pohybu? Pokud zvolíte správné materiály, na letošní zimu si vystačíte s několika málo kousky, díky kterým vám zima rozhodně nebude. Proč nosit kvalitní funkční prádlo a jak ho správně vrstvit?

Správné vrstvení oblečení je v zimě zárukou komfortu a vyplatí se při všech venkovních aktivitách, ale také při běžném nošení doma nebo v práci. Jakými vlastnostmi by tedy měly jednotlivé vrstvy oblečení vynikat? Základem vybraných materiálů by měla být hřejivost, prodyšnost i schopnost odvádět pot. "Při výběru správného funkčního oblečení určitě dbejte na kvalitu a zajímejte se o použité materiály. Investujte do oblečení, které vám vydrží i několik let," říká ředitelka společnosti Moira Marcela Vlčková. Právě česká značka Moira uvedla na trh kolekci ze speciálního materiálu Merino Moira, mezi jehož největší přednosti patří odolnost, schopnost udržovat tepelný komfort a odvádět vlhkost, zadržovat případné pachy i zajistit komfort při každodenním nošení v různých prostředích i při zimních sportech.

První vrstva - triko jako druhá kůže

Přímo na tělo je vhodné zvolit funkční triko s dlouhým rukávem, které odvádí pot a má dobré termoizolační vlastnosti. Proto je dobré volit trika s příměsí vlny. "Největším problémem bývá citlivost pokožky. Díky tomu, že naše ovčí vlna Merino je z těch nejjemnějších vláken, nepříjemného kousavého pocitu se určitě bát nemusíte. Pokud se ale vlně chcete přeci jen vyhnout, doporučuji žebrovaný úplet z jemné příze, který je na omak podobný přírodním materiálům a skvěle odvádí vlhkost," dodává Marcela Vlčková z Moiry.

Druhá vrstva - svetr nebo mikina

Hlavním úkolem druhé vrstvy je udržet tělo v teple a zároveň odvést pot z první vrstvy ještě dál od těla. Ideální mikiny či svetry můžete často volit v různých gramážích, tedy do menšího chladu či silnější variantu pro venkovní aktivity nebo pro ty, kteří snáze prochladnou. Ve spojení s kvalitní první vrstvou si zajistíte bezkonkurenční kombinaci pro zimní sporty nebo fyzicky náročnou práci v chladném prostředí.

Třetí vrstva - bunda

Také svrchní vrstva by měla vládnout výborným odvodem vlhkosti, vysokou hřejivostí a být dostatečně odolná proti opotřebení. Vhodné jsou proto pružné materiály například s příměsi Lycry, které netlačí, zajistí svobodu pohybu a díky speciální prošívané textilii i chrání před větrem.

Nohy v teple

Základem a univerzálním kouskem jsou funkční spodky, které mají bohaté využití. Volte takové, ve kterých můžete relaxovat doma, jít si zacvičit, natáhnout je pod šaty či tuniku do práce nebo je využít v zimě jako spodní izolační vrstvu pod kalhoty. Potřebujete-li teplejší variantu, ideální jsou kousky s příměsí vlny. Do kompletní výbavy patří také ponožky či podkolenky. V chladných měsících a při zimních sportech jsou vhodné kousky s příměsí vlny, protože nohy snadno udrží v suchu a teple. Při výběru ale dbejte i na další detaily, jako je ochrana kotníků v podobě zpevněné konstrukce špičky, či elastické bandáže, které ponožku lépe fixují na noze, a zlepšují tak celkovou ventilaci nohy.