Jak vyřešit úskalí podkrovního bydlení? Vyzrajte na vedro i nedostatek světla

Podkrovní byty a pokoje mají své kouzlo, ale jejich obyvatelé musejí často také řešit různé výzvy, které tento typ bydlení přináší. Od vhodného nábytku a osvětlení přes správné stínění až po příjemné klima - v létě totiž sluneční paprsky mohou z prostoru pod střechou vytvořit žhavé peklo...

I v podkrovních místnostech lze během teplých dní vytvořit příjemné klima. Alfou a omegou je dobrá tepelná izolace a správné větrání střešního pláště. Jsou tu ale i další triky, jak ochladit v parnu půdní bydlení.

Vzduch v podkroví zároveň pročistíte i osvěžíte

Dříve lidé řešili problém s vedrem rozvěšováním mokrých ručníků v místnosti nebo rozstřikováním vody v rozprašovači, dnes je častým východiskem klimatizace anebo větrák. Sofistikované řešení pak představují přístroje, které v sobě kombinují čističku vzduchu i ventilátor. Například sloupový ventilátor Dyson Cool™ AM07 anebo Dyson Pure Cool™ TP00 díky unikátní technologii Air Multiplier™ vytvářejí nepřerušovaný proud plynule proudícího vzduchu. Zároveň odstraňují z místnosti i nečistoty, včetně alergenů, jako jsou pyly či mikroskopické úlomky srsti a kůže domácích mazlíčků, proto je čistička s ventilátorem ideálním řešením pro alergiky a astmatiky. Obyčejný větrák totiž tyto alergeny ještě více rozvíří po místnosti a projevy alergie se tak mohou zhoršit. Chytré čističky s ventilátory navíc nabízejí noční režim, takže je lze využívat i v ložnici, když se chcete během parné noci v podkroví dobře vyspat.

Vhodné stínění ochrání před žhnoucími paprsky

Častým neduhem v letních měsících je větrání v poledních hodinách, kterým se v tropických dnech dostává do útrob místností ještě větší teplo. Větrejte proto zejména po ránu nebo navečer a vyhněte se otevírání oken mezi 13. a 15. hodinou, kdy jsou sluneční paprsky nejžhavější. Volte také vhodné stínění. Nejlepší izolací, která ochrání před pronikajícím svitem, je exteriérové stínění - pro střešní okna je například vhodná screenová roleta ISOTRA SCREEN SKY. Výhodou screenových rolet je, že díky jemné performaci ochraňují před slunečním zářením, ale zároveň skrze ně vidíte ven a umožňují pohodlné větrání. Stažená roleta nijak neomezuje funkce okna, naopak jej chrání před vlivem větru, změn teploty nebo vlhkosti. "Vznikne příjemné šero umožňující běžné domácí činnosti. Na růstu vnitřní teploty se propuštěné světlo prakticky neprojeví. Tok energeticky vydatného slunečního záření tedy screeny zastaví ještě před oknem a okno není přímo ohříváno," vysvětluje Jan Žižlavský z opavské společnosti ISOTRA, která se již 30 let zabývá stínicí technikou.

Abyste měli dostatek světla...

Střešní okna jsou důležitou součástí podkroví, protože díky nim proniká do místností pod střechou světlo. Pokud jde o interiérové stínění, můžete vsadit na vnitřní rolety, které jsou vhodné do střešních oken. Trendem jsou také Plissé žaluzie. Skládaná látka je ideální i do atypických oken ve štítových zdech. Lze ji totiž vyrobit na míru v různých tvarech - například trojúhelníkových, kulatých, lichoběžníkových a podobně. Navíc lze Plissé stáhnout seshora i zespoda, takže variabilně vytvoříte v okně stínící pruh podle toho, kam právě v danou denní dobu dopadají sluneční paprsky. Jestliže nejsou okna v podkrovní místnosti dostatečně velká, myslete rovněž na osvětlení interiéru. Kromě centrálního svítidla k osvětlení celé místnosti rozmístěte vhodně i stojanové či stolní lampy - zejména do "čtecího" koutku, na pracovní stůl a do dalších míst, kde potřebujete dobře vidět. Na trámech působí velmi efektně LED světelné pásky. Řešením, jak do tmavého podkrovního pokoje přivést více světla, mohou být i takzvané světlovody.

Volte vhodný nábytek

Zkosené linie jsou příležitostí pro vytvoření originálního bydlení. Velmi efektně působí například přiznané střešní trámy zakomponované do celkového designu interiéru. Šikmé stěny však často neumožňují umístit typizovaný nábytek z velkovýroby a je nutné nechat si vytvořit nábytek na míru, který se přizpůsobí prostoru. Tohoto faktu ovšem můžete využít ve svůj prospěch a vytvořit funkční úložné prostory. Ačkoliv bývá nábytek na míru dražší, je třeba na investici nahlížet v dlouhodobém horizontu - raději proto vsaďte na kvalitu, která dlouho vydrží. Myslete na to i při volbě barev, aby se vám interiér za pár let neokoukal anebo výrazné odstíny nevyšly z módy. Vyberte tedy spíše neutrální barvy nábytku, které můžete rozzářit doplňky a ty kdykoliv měnit. Pokud je podkrovní pokoj malý, nábytek volte světlý, abyste jej opticky ještě nezmenšovali. Jestliže máte tmavý nábytek, umístěte jej co nejblíže k oknu.