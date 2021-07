Jaké doplňky stravy zvolit na zdravotní neduhy u psů?

Zápach z tlamy, bolest kloubů, časté nachlazení, špatné trávení a mnoho dalšího může trápit vašeho psího parťáka. Snažte se těmto zdravotním neduhům předejít prevencí. Zkuste zvolit doplněk stravy přímo na míru vašemu chlupáčovi. S výběrem poradí Martin Pučálka, letitý odborník na výživu psů a koček.

I přestože dbáte na volbu správné výživy v rámci krmiva, může se stát, že se u psa objeví zdravotní neduhy. Může to být oslabenou imunitou, genetikou a celkovou dědičností. Vždy je, ale potřeba pomoci psímu parťákovi, aby se zase cítil dobře a fit. "I když krmivo obsahuje všechny důležité a potřebné látky a minerály pro správnou funkci organismu, může se stát, že u svého psa zaznamenáte třeba větší zápach z tlamy, nadměrné línání, častější nastydnutí a mnoho dalšího. Proto je potřeba dbát na komplexní výživu, kam patří i doplňky stravy z řady české značky Marp Holistic," doporučuje Martin Pučálka ze společnosti Krmiva Pučálka.

Stop nepříjemnému zápachu

Kelpa je bohatým zdrojem jódu, kterého mají vnitrozemští živočichové zpravidla nedostatek. Jód se podílí na správné funkci štítné žlázy, která ovlivňuje tvorbu řady hormonů. "Kelpa je známá především jako pomocník v boji se zubním plakem a kamenem, které ovlivňují zápach dechu. Obsahuje enzymy, které účinně rozpouštějí zubní plak a zabraňují jeho vzniku a jeho následné přeměně v zubní kámen. Tato řasa je také bohatým zdrojem vitamínů a minerálů, čímž přispívá ke správné funkci imunitního systému," sděluje odborník Pučálka.

Zdravá střevní mikroflóra, zdravý pes

Pivovarské kvasnice jsou kvalitní doplněk stravy, který je možné použít pro psy jakéhokoliv věku. Jsou bohatým zdrojem vitamínů skupiny B, minerálních látek a stopových prvků. Pomáhají především při problémech se zažíváním, vytvářejí a udržují střevní mikroflóru. Zároveň pomáhají zvyšovat chuť k jídlu. Příznivě působí na kvalitu srsti a pomáhají udržovat imunitní systém v dobré kondici. Náš tip: Zvolte pivovarské kvasnice v takové podobě, které snadno zamícháte do krmiva.

Imunita na prvním místě

Tak jako si my lidé dopřáváme vitamin C svému organismu v podobě potravinových doplňků, i naši mazlíčci jej potřebují doplnit. "Psi si dokáží vitamin C syntetizovat z glukózy v játrech, avšak při větší potřebě už toto množství není dostatečné. Vitamin C je tak nezbytný při syntéze kolagenu při stavbě chrupavek a kostí. Působí ale také jako silný antioxidant. Chrání totiž buňky proti poškození před volnými radikály. Funguje také jako přírodní antihistaminikum, protože pomáhá snižovat projevy alergií," sděluje Pučálka. Vhodný je i pro psy s nadváhou, podporuje totiž syntézu karnitinu a tím se podílí na odbourávání tuků.

Zdravé klouby a kosti

S přicházejícím věkem může být pohyb pro psa bolestivý. Proto je potřeba již od mladého věku doplňovat potřebné vitamíny a minerály, které pohybový aparát ochrání. Přirozenou kloubní výživou je žraločí chrupavka v prášku. Má skvělý poměr fosforu a vápníku, obsahuje i přírodní kolagen, chondroitin a glukosamin. Dále i polysacharidy, které mají protizánětlivé účinky. Díky tomu pomáhá udržovat kloubní aparát dlouhodobě funkční. "Při výběru tohoto doplňku stravy dbejte na to, aby obsahoval pouze čistou žraločí chrupavku bez jakýchkoliv příměsí. Takový je například od značky MARP Holistic. Pokud můžete, kombinujte s vitamínem C," radí odborník na výživu psů Pučálka.

Stop akutní bolesti kloubů

Chcete řešit akutní bolest pohybového aparátu vašeho mazlíčka přírodnější cestou? Zvolte doplněk v podobě Novozélandské mušle, která obsahuje glykosaminoglykany, které se přirozeně vyskytují v chrupavce a podporují tvorbu a její regeneraci. Při akutních problémech s klouby pomáhá snižovat bolestivost, protože působí protizánětlivě. Při výběru produktu, dbejte na jeho 100 % čistotu.