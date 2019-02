Černá pleťová maska je rasistická, přou se lidé na twitteru

Na twitteru se spustila vyhrocená výměna názorů ohledně černých pleťových masek vyrobených z uhlí. Někteří uživatelé označili takové produkty za projev rasismu, načež vlna názorově odlišných lidí zareagovala přesně naopak: lidé už to podle nich s osočováním z rasismu přehánějí. Na spor upozornil britský server Daily Mail.

Ani dva týdny neuběhly od kontroverzní události, kdy známá luxusní značka Gucci stáhla z prodeje svůj bavlněný svetr s černou kuklou v reakci na to, že někteří lidé označovali oblečení za projev rasismu. Nyní se na twitteru rozjela nová, podobná debata, v níž znovu figuruje spor, jehož středem je takzvaná blackface (černá tvář).

Tentokrát se předmětem zájmu stala pleťová maska vyráběná z černého uhlí. Ta v některých podobně jako svetr s kuklou vyvolává pocit, že znázorňuje rasismus, i když jde o obyčejnou pleťovou masku, jež čistí póry.

"Rasismus je tak zákeřný, že několik let můžete propagovat černou tvář pod záminkou pleťové masky a nikdo si toho ani nevšimne," napsala uživatelka Nicole Paula Oliverová. "Pokaždé, když vidím někoho na facebooku nebo instagramu, jak se fotí s maskou z černého uhlí, divím se, proč to vůbec sdílí, když to vypadá jako 'blackface'. Fajn, starejte se o svou pleť, ale stále to bude vypadat, jako že jste rasista jako hrom," přidala se jistá Katie Labovitzová.

Millennials- the forever aggrieved generation! What next?A charcoal face mask is now racist? pic.twitter.com/sdjk8DbFOR - ThotsAloud (@ThawtsAloud) 18. února 2019

"Kam to ten svět spěje?"

Připomínky těchto uživatelů ale jiní zase příliš nechápou. Jde přece o zdraví prospěšný produkt, který je holt vyroben z černého uhlí, argumentuje většina. Žádný hlubší význam v tom není.

"Mileniálové - věčně ukřivděná generace! Co přijde dalšího? Pleťová maska z černého uhlí je nyní rasistická?" napsal rozčarovaný uživatel s přezdívkou ThotsAloud. "Tuhle jsem použil pleťovou masku z černého uhlí, aby mi pomohla s problémy na obličeji. Bylo to rasistické?" zeptal se ironicky jiný uživatel pod přezdívkou NY Patriot.

O poznání více rozčileně už se prezentovala jistá uživatelka s jmenovkou Princess Aurora. "Kam to ku*va ten svět dospěl, že pleťová maska je označována za rasistickou jen proto, že je vyrobena z černého uhlí?" zeptala se.