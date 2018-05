Socha nahého Trumpa se prodala za 28 tisíc dolarů

Socha nahého amerického prezidenta Donalda Trumpa - bez varlat - se tento týden vydražila v aukci. Za 28 tisíc dolarů (přepočtu téměř 597 tisíc korun) si ji koupil známý americký vyšetřovatel paranormálních jevů. Vystaví ji ve svém "muzeu hrůzy".



Středeční aukci v Los Angeles uspořádala aukční síň Julien's Auctions, která očekávala, že se kontroverzní dílo vydraží alespoň za 30 tisíc dolarů. Nakonec si ji za částku nižší o dva tisíce "odnesl" paranormální vyšetřovatel a americká televizní hvězda Zak Bagans. Podle vyjádření aukční síně bude vystavena v Bagansově "strašidelném" muzeu v Las Vegas. Muzeum je soukromou sbírkou památkových předmětů, které si Bagans vozí ze svých výprav.



Trumpovu nahou sochu v životní velikosti vytvořilo před dvěma lety umělecké sdružení Indecline. Své dílo pak před americkými volbami vystavili umělci na veřejném prostranství v New Yorku, Seattlu, San Francisku i Los Angeles. Z několika kopií sochy zbyla pouze jedna jediná - tu zachránila losangeleská galerie La Luz de Jesus Gallery. Ostatní kusy byly poškozeny, zabaveny nebo zcela zničeny.

Dílo prý bylo inspirováno Andersenovou pohádkou Císařovy šaty (anglicky The Emperor Has No Clothes), umělecký projekt proto dostal název "The Emperor Has No Balls".