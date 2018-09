VIDEO: Japonský hotel zaměstnává robo-dinosaury

Na recepci tokijského hotelu Henn je naprosté ticho - tedy jen do doby, než se noví hosté přiblíží k pultu. Tam je ale nepřivítá usměvavá (nebo znuděná) recepční ve stejnokroji, nýbrž dvojice robotických dinosaurů s otevřenou náručí a slovy "Vítejte".

Název hotelu Henn by se dal do češtiny přeložit jako "podivný" nebo "divný", což v případě tohoto ubytovacího zařízení sedí zcela přesně. Personál hotelu tvoří z větší části roboti - a to ne ledajací... Například co se dvou recepčních týče, vypadají, jako by právě vyskočili z filmu Jurský park. A aby příliš neděsili příchozí návštěvníky, mají na hlavách nasazené roztomilé čepičky.

Robo-dinosaury na recepci ovládají sami hosté, kteří si mohou na tabletu nastavit jazyk (japonština, angličtina, čínština nebo korejština), kterým chtějí s obsluhou komunikovat. Výsledný efekt je poněkud bizarní - velcí tvorové gestikulují "pařáty" a s přízvukem vám odpovídají na dotazy základními frázemi.

Některé hosty nový personál prý znepokojuje, jiní jsou nadšeni. "V Japonsku je obtížné zajistit dostatek pracovních sil do hotelu," řekl manažer Henn hotelu Yukio Nagai. "Abychom tento problém vyřešili, máme roboty, kteří slouží hostům ve jménu našeho 'podivného' hotelu."



Dinosauří recepční nejsou jedinými robo-zaměstnanci hotelu. Dokonce i ryba, která plave v akváriu ve vstupní hale, je na baterie a občas svítí. V každém pokoji se pak nachází minirobot, který tak trochu připomíná postavu BB-8 z Hvězdných válek. Ten hostům pomáhá s čímkoli, na co si vzpomenou (přivolání hotelové služby, pouštění hudby...) a je jim nonstop k dispozici.

Tokijský Henn je součástí stejnojmenného hotelového řetězce. Vůbec první Henn hotel byl otevřen v roce 2015 v Nagasaki, o rok později se zapsal do Guinnessovy knihy rekordů jako "první hotel s roboty na světě". Nyní řetězec "podivných hotelů" zahrnuje osm zařízení po celé zemi - všude tvoří personál roboti, většina má ale spíše humanoidní vzhled.